Deutsche Bank: un miliardo di euro di utili al lordo delle tasse nel 2020

Deutsche Bank ha reso noti i lusinghieri risultati del 2020. Questi i dati principali: utile in tutti e quattro i trimestri nonostante l'impatto della trasformazione e di COVID-19; utile netto annuale di 624 milioni di euro; utile prima delle imposte di 1,0 miliardi di euro; utile netto del quarto trimestre 2020 di 189 milioni di euro. Inoltre, si è registrata una crescita significativa della redditività di Core Bank, con utile al lordo delle imposte di 3,2 miliardi di euro, in aumento di sei volte rispetto al 2019; utile ante imposte rettificato in aumento del 52% a 4,2 miliardi di euro; utile del quarto trimestre al lordo delle imposte di 591 milioni di euro contro la perdita dell'anno precedente. La crescita dei ricavi è proseguita nel quarto trimestre; i ricavi netti del Gruppo per l'intero anno 2020 sono aumentati del 4% a 24,0 miliardi di euro; i ricavi netti del Gruppo nel quarto trimestre sono cresciuti del 2% a 5,5 miliardi di euro; i ricavi netti dell'intero anno della Core Bank sono in aumento del 6% a 24,3 miliardi di euro.

Christian Sewing, amministratore delegato, ha dichiarato: "Nell'anno più importante della nostra trasformazione, siamo stati in grado di compensare egregiamente gli effetti legati alla trasformazione e gli elevati accantonamenti sui crediti, nonostante la pandemia globale. Con un utile al lordo delle imposte di un miliardo di euro, abbiamo superato le nostre stesse aspettative. Abbiamo costruito solide basi per una redditività sostenibile e siamo fiduciosi che questo trend positivo generale continuerà nel 2021, nonostante questi tempi difficili".