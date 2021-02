Dpam lancia una strategia azionaria multitematica focalizzata sull’area Asia-Pacifico

Dpam ha lanciato un fondo sostenibile azionario multitematico focalizzato sull'area Asia-Pacifico. Questa strategia, a gestione attiva e con un orientamento verso le realtà a media capitalizzazione, cerca di identificare le società innovative e dirompenti che saranno le vincitrici del futuro. L’obiettivo è costruire un portafoglio diversificato di società con una reputazione Esg solida, o in via di miglioramento, e la cui attività è legata a temi di crescita a lungo termine definiti dai gestori di portafoglio.

Con due decenni di esperienza negli investimenti sostenibili, una vasta competenza negli investimenti multitematici e tematici e un eccellente track-record nella gestione dell’azionario globale, Dpam espande così la sua gamma di fondi per cogliere le interessanti opportunità dei mercati dell’area Asia-Pacifico.

Il continente asiatico presenta economie sviluppate e in via di sviluppo ed è ancora ampiamente sotto-ricercato. Inoltre, l'innovazione è al primo posto nell'agenda delle sue aziende locali. La domanda in questi mercati (basti pensare che l’Asia-Pacifico ospita il 60% della popolazione mondiale) combinata con un avido appetito per l'imprenditorialità fanno di questa regione una fucina di innovazione e idee dirompenti. Anche se gran parte dell'attenzione degli investitori sull'Asia e sull'innovazione si è concentrata su Cina e India, l'intera regione in realtà vanta aziende intriganti e interessanti.

Quirien Lemey, gestore del fondo Dpam Invest B Equities Dragons Sustainable: "Ci affideremo alla comprovata esperienza del nostro team di ricerca interno per scoprire le molte aziende dirompenti e all’avanguardia in questo universo. L'Asia-Pacifico continua a ispirare i leader globali a uscire dalla loro zona di comfort e a utilizzare l'innovazione in modi nuovi. Da qui la nostra decisione di concentrarci sulla regione e di aggiungere questa soluzione alla nostra gamma di fondi multitematici".

Per quanto riguarda l'approccio multitematico, i gestori del fondo hanno identificato temi d'investimento a lungo termine, relativi sottosettori e aziende che dovrebbero influenzare significatviamente la nostra società futura grazie a soluzioni innovative. Sotto l’acronimo 'Dragons' questi temi sono: Tecnologie dirompenti (Disruptive Technologies), Classe media in espansione (Rising Middle-class), Invecchiamento e salute (Ageing & health), Generazione Z (Generation Z), O² ed ecologia (O² & ecology), Nanotecnologia (Nanotechnology) e Sicurezza (Security). Oltre a monitorare continuamente il portafoglio azionario Asia-Pacifico incentrato su questi sette temi in caso di nuovi sviluppi, attori, ecc. i gestori del fondo osserveranno anche le tendenze macroeconomiche per avere una visione complessiva delle prospettive delle varie aree geografiche.

Dpam Invest B Equities Dragons Sustainable è gestito da Quirien Lemey e Xiaorong Li, entrambi parte del team Fundamental Equity guidato da Alexander Roose, CIO Fundamental Equity di DPAM, supportati dal team interno di buy-side equity e dal Responsible Investment Competence Centre (RICC) di Dpam, guidato da Ophélie Mortier.

Le strategie sostenibili di Dpam rappresentano un totale di 14,9 miliardi di euro di asset in gestione (a dicembre 2020). Nel 2020, l'impegno di Dpam per la sostenibilità è stato ancora una volta riconosciuto al più alto livello, con la società che ha ricevuto il massimo rating (A+) dai Principles for Responsible Investment, delle Nazioni Unite, per il quarto anno consecutivo. In Italia Dpam ha inoltre vinto, per il secondo anno consecutivo, l’SRI Award come Miglior Società di Gestione SRI, promosso da EticaNews.