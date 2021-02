Padoan: non sono entrato in Unicredit per la fusione con Mps

"Unicredit vuole crescere, senza escludere operazioni per linee esterne. Crescerà anche diventando più verde e più sostenibile, come alfiere dei criteri Esg che regolano appunto ambiente sostenibilità e governance". Lo ha affermato il presidente designato del secondo gruppo bancario italiano, Pier Carlo Padoan in una intervista a 'la Repubblica'. Dal 15 aprile proprio lui e il ceo Andrea Orcel saranno sul ponte di comando di Unicredit, ma alcune idee per il rilancio sono già chiare e fino a quella data "la continuità operativa e l'impegno sul business sono assicurati". Alla domanda se il suo arrivo a Unicredit serva ad agevolare la fusione con Mps, che da ministro del Tesoro ha salvato, mentre Orcel andrebbe in direzione opposta, Padoan ribatte: "No, è una visione del tutto fuorviante. Io non sono stato né chiamato né spinto dalla politica in Unicredit e continuo ad essere estraneo a pressioni politiche" replica Padoan. E sul ruolo degli istituti bancari: "Nella crisi finanziaria del 2008 le banche erano un problema. Adesso invece sono parte della soluzione per i finanziamenti che danno all'economia reale. L'uscita dalla crisi del Covid e l'interrompersi di certi sussidi e aiuti rischia di creare un 'effetto scogliera' in cui molte imprese potrebbero cadere in forti difficoltà. Una banca solida patrimonialmente come Unicredit può aiutare queste imprese a orientarsi verso un nuovo paradigma, basato proprio sui criteri Esg. Insomma, le banche devono decidere dove fare credito e in questo modo dare anche indicazioni alle imprese sulla direzione in cui devono muoversi. In altri Paesi, specie fuori dall'Europa, sta già avvenendo. È una nuova frontiera sulla quale noi vogliamo essere avanti" ha aggiunto Padoan.