Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Bulgaria (Financial Supervision Commission - Fsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores, Panama - Smv), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Quebec (Autorité des Marchés Financiers, Quebec - Amf) e Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Webb Matthews International Financial Services (www.webbmatthews.com);

Help 4 All Homes (www.help4allhomes.com);

Lead Investment Leads Ltd Trading as Investment Comparison Group (www.bondcsgroup.com);

Best Bond Rates (https://www.bestbondrates.uk);

Coindaq (www.coindaq.io);

Bank and Clients (email:[email protected]), clone di società autorizzata;

Copy Trade Capital / Premium Trade Capital (www.copytradecapital.co.uk, https://premiumtradecapital.co.uk);

GL Finance / glfinanceukltd.com (www.glfinanceukltd.com), clone di società autorizzata;

Merkell Group / Merkell Tras Group Limited (www.merkellgroup.com);

My Bond Finder (www.mybondfinder.com);

Safe bond (www.fixedreturn.co.uk);

Bond Advisor (www.bond-advisor.com);

Uk Bond Value (www.ukbondvalue.com);

Qtrade (http://www.qtrade.org.uk), clone di società autorizzata;

Alliance Bernstein (www.alliancebernstein-am.com), clone di società autorizzatata;

Capital First Finance (https://www.capitalfirstfinance.org), clone di società autorizzata;

Sapia Capital / Sapia Trade (https://www.sapiacapital.com/; https://sapiatrade.com);

Multi Fund 10 (www.multifund10.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Sfc:

www.fuda-capital.com, clone di società autorizzata;

CF Global Trading, clone di società autorizzata;

www.gaotengassetmgt.com, clone di società autorizzata;

www.longrunfinancial.cn, clone di società autorizzata;

www.xhkdz.cn, clone di società autorizzata;

Olympus International Limited (www.olympusintltd.com), clone di società autorizzata;

www.hkkaiser.net, clone di società autorizzata;

www.huixinqihuo.cc, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Cnmv:

Fx4lux / Global Pegasus Ltd (www.4fxluxus.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21577 del 6 novembre 2020. In seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. (v. “Consob Informa" n. 40/2020 del 9 novembre 2020);

Northfintech Trading Services Ltd (https://northfintechfx.co);

Nyc-Capital / Nyccapital Ltd (https://nyc-capital.com);

Capitalfx / Ez2go Ltd (https://capitalfx.co, https://client.capitalfx.co);

Globalinvestfx (https://www.fxglobalcfd.com). Già oggetto di delibera Consob n. 21681 del 14 gennaio 2021. In seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. (v. “Consob Informa" n. 2/2021 del 18 gennaio 2021);

Gt Stox / Bryx Tech LTD (www.gtstox.com);

Jc Capital Markets / Jc Capital Ltd (https://jccapitalmarkets.com);

Jp Holdings Ltd / Jp Holding´S Ltd (https://www.jpholdings.uk).

Segnalata dalla Cssf:

StockSons (https://stocksons.live).

Segnalate dalla Fsc:

Capital Engineering AD (ex Finance Engineering AD);

International Management Brokers EOOD (ex Alternativa Financial EOOD).

Segnalata dalla Knf:

W1 sp. z o.o..

Segnalate dalla Bcsc:

Mercury Crypto Invest (https://mercurycryptoinvest.live);

Crypto Mine Express (https://cryptomineexpress.com);

Onward Capital Limited (https://onward.capital/en);

Litmus Holdings (https://litmusholdings.com);

Investment Management Co. Pty Ltd (https://in-tan.com/en);

Digitex Ltd (https://digitexfutures.com);

JC Capital Markets Ltd (https://jccapitalmarkets.com);

Plain Trading S.A. (https://en.plaintrading.com);

BitcoinZie Smart Investment Contract Ltd (www.bitcoinzie.com);

Ksgmarketsworld (www.ksgmarketsworld.com);

Xtelus Profit (https://xtelus-profit.cc);

Condor Finance Corp (www.condorfinance.ca);

Goldchinapro.com (https://goldchinapro.com).

Segnalate dalla Finma:

Global Ctb (http://globalctb.com);

Cryptofundfx Ltd (www.cryptofundfx.com);

Switzerland Private Investment Bank (https://bitcoin-cashout.com);

Bleaxmond (www.bleaxmond.com);

NorthState (https://northstate.io);

My Coin Elite (www.mycoinelite.com);

Live Bit (www.live-bit.com);

CMS Trader (www.cmstrader.com);

FxGlobalTraders (www.fxglobaltraders.com);

Oplix Capital Advisors SA (www.oplixcapital.com);

Finanzen-Losung (www.losung-finanzen.com);

Fiscus Bank (https://fiscusbank.com);

https://sungateinvestment.com.

Segnalata dalla Osc:

Swedish Trust Wealth Management Inc. (www.stwmgroup.org).

Segnalate dalla Smv:

Bridge Capital X (https://bridgecapitalx.com);

Cash Fx Group S.A. (https://www.cashfxgroup.com).

Segnalate dalla Fsa (Romania):

Green Seeds Marketing Srl;

Cronos Ares Partners.

Segnalata dalla Amf (Quebec):

Batama Investments Ltd (www.batamainvestments.com).

Segnalate dalla Fsma:

Belgius Capital (www.belgius.com);

Brock Holdings (https://brockholdings.com);

Cortez Capital (http://cortezcap-hk.com);

GreenBridge International (https://www.greenbridgeinternational.com);

Kasimayari Group (www.kasimayari.com);

Hepburn Investment (www.hepburninvestment.com);

Okuras Global Capital (www.okuras-global.capital).

L’autorità di vigilanza belga, la Fsma, segnala, inoltre di aver recentemente ricevuto numerosi reclami da parte di consumatori che sono stati contattati da aziende che utilizzano illegalmente i nomi di alcuni intermediari bancari autorizzati per offrire piani di risparmio che offrono rendimenti estremamente elevati. Dietro queste offerte allettanti, tuttavia, ci sono dei truffatori.

Il metodo di approccio consiste nel contattare le vittime telefonicamente o via e-mail. Vengono proposti piani di risparmio, con la promessa di rendimenti superiori ai rendimenti di mercato e molto spesso con una garanzia del capitale. Alla fine le vittime si trovano nell'impossibilità di recuperare il denaro.