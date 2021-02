Acomea chiude il 2020 in crescita

AcomeA Sgr, società di gestione del risparmio specializzata in fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali, chiude il 2020 con masse in crescita del 10%, raggiungendo un patrimonio gestito pari a €2,6 miliardi, grazie a una raccolta netta in fondi gestiti dalla casa pari a €170 milioni. Nata nel 2010 dall'iniziativa di un gruppo di gestori e imprenditori con una lunga esperienza nel settore - Alberto Foà, Giordano Martinelli, Giovanni Brambilla, Matteo Serio e Daniele Cohen - AcomeA Sgr, ha registrato una crescita del 25% circa negli ultimi 3 anni, con ben 35 accordi di distribuzione in essere. La raccolta in fondi del triennio 2018-2020 si attesta a +837 milioni di euro, con una gamma di 14 fondi di investimento diversificati tra strategie globali value contrarian che puntano sulla liquidità, sulle obbligazioni e sui titoli azionari.

La Sgr di Foà e soci, nell'arco del violento e repentino ribasso di marzo 2020, ha inoltre impiegato sui mercati azionari e obbligazionari la liquidità presente nei fondi per 300 milioni, in controtendenza rispetto ai forti deflussi di capitali che in quelle settimane hanno colpito l'economia globale e domestica. Ciò ha permesso di cogliere l’opportunità di quotazioni particolarmente depresse, creando così le basi per generare valore per gli investitori nelle settimane successive al picco della crisi.

“Il compito di un gestore attivo è anche quello di saper sfruttare le opportunità tattiche che la volatilità dei mercati offre all’investitore, al fine di migliorare i rendimenti prospettici dei fondi gestiti” - dichiara Matteo Serio, socio e direttore commerciale di AcomeA Sgr. “Come sempre abbiamo fatto, e ancor più in queste circostanze così particolari, abbiamo mantenuto un filo di informazione assiduo e continuo nei confronti dei nostri partner commerciali a cui rinnoviamo il nostro ringraziamento per la rinnovata fiducia in un anno così drammatico per famiglie e imprese” - conclude Serio.

La strategia di investimento, che caratterizza da sempre la Sgr, si basa su una valutazione razionale dei titoli, indipendentemente dal consenso sui mercati o da previsioni sul futuro. L’offerta di prodotto è composta da un’accurata selezione di fondi comuni di investimento e da mandati di gestione. Lo stile di gestione non è la sola ragione in grado di raccontare le performance di AcomeA Sgr che si contraddistingue per un approccio innovativo e in continua evoluzione, con servizi che semplificano la finanza e gli investimenti in ottica inclusiva.