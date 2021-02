Anthilia Capital Partners lancia il fondo Eltif Economia Reale Italia

Anthilia Capital Partners Sgr, realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset management per conto di clientela privata e istituzionale, annuncia il lancio di Eltif Economia Reale Italia: un fondo Pir Alternativo dedicato all’economia reale che garantisce un accesso diretto alle eccellenze del tessuto imprenditoriale italiano.

Eltif Economia Reale Italia è un fondo chiuso conforme alla normativa sui Pir Alternativi ed è l’unico in Italia a essere caratterizzato da una strategia di investimento perfettamente bilanciata su due asset class: 50% sul segmento azionario delle piccole capitalizzazioni, solitamente poco coperte dagli analisti, e 50% sul debito privato emesso da imprese italiane di eccellenza non quotate. Grazie all’integrazione tra l’approccio industriale e quello finanziario, il fondo di Anthilia Sgr consente infatti di privilegiare una visione di medio termine poco influenzata dalle turbolenze di mercato di breve periodo

Inoltre, Eltif Economia Reale Italia ha una struttura fiscale peculiare e conforme, nella forma tecnica e nei sottostanti, a tutti i requisiti posti dalla normativa sui Pir Alternativi per accedere ai benefici di natura fiscale relativi all’esenzione, sui redditi di capitale ex legge 77 del 17 luglio 2020, e alla protezione, su minusvalenze realizzate ex legge di Bilancio 30 dicembre 2020.

In dettaglio, il fondo di Anthilia, caratterizzato da un target di raccolta pari a €100 milioni e una durata di sette anni, si focalizza prevalentemente sull’Italia (minimo 70%) e si rivolge a investitori professionali e privati che non investano più del 10% del loro patrimonio finanziario in Eltif.

“Con Eltif Economia Reale Italia, Anthilia conferma il suo forte commitment di investimento verso le imprese d’eccellenza che contraddistinguono il panorama italiano – commenta Daniele Colantonio, partner di Anthilia Capital Partners. – Con oltre €1.6 miliardi di asset gestiti, circa €600 milioni nel segmento private debt e prima nelle classifiche small cap Italia, grazie al fondo Small Cap Italia, Anthilia occupa una posizione di leadership negli investimenti a supporto dell’economia reale e con Eltif Economia Reale Italia la società intende ulteriormente rafforzare tale attività”.

Il fondo è gestito da Paolo Rizzo, responsabile del fondo e della strategia Anthilia Small Cap Italia, insieme a Barbara Ellero, partner e responsabile private debt

Pedersoli Studio Legale ha assistito Anthilia nel procedimento autorizzativo con le autorità di vigilanza ai fini della gestione e istituzione di Eltif Economia Reale Italia.