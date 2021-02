Il caso Lescaudron scuote il Credit Suisse

Credit Suisse avrebbe ignorato per anni le violazioni di conformità di uno dei suoi banchieri più importanti, Patrice Lescaudron, che rubava a clienti miliardari e si faceva beffe delle direttive antiriciclaggio. È quel che rivela un clamoroso rapporto di regolamentazione che sarebbe stato pubblicato solo per un errore di trascrizione, secondo quanto scrivono gli autorevoli Financial Times e Wall Street Journal.

Per oltre un decennio, Lescaudron ha defraudato alcuni dei conti più sensibili della banca svizzera - compresi quelli dell'ex primo ministro georgiano Bidzina Ivanishvili e dell'oligarca russo Vitaly Malkin - finanziando uno stile di vita lussuoso fatto di case di lusso, auto sportive, orologi Rolex e regali di gioielli Chanel. Ripetuti segnali d'allarme, prove di centinaia di transazioni sospette e quattro procedimenti disciplinari formali, non sarebbero adeguatamente stati presi in considerazione da Credit Suisse, secondo i risultati pubblicati inavvertitamente in un rapporto di 270 pagine compilato da avvocati per il regolatore del mercato svizzero, Finma. Secondo il rapporto, "Ci sono stati anche tentativi di sorvolare sulle violazioni".

Credit Suisse, parte lesa nel processo che ha portato alla condanna di Lescaudron, che poi si sarebbe suicidato nel 2019 dopo essere stato scarcerato, ha sostenuto che Lescaudron era un operatore canaglia di grande successo, che ha lavorato instancabilmente per nascondere la sua attività illegale a superiori e colleghi.

Il Financial Times sottolinea che le rivelazioni sul clamoroso caso infliggono un altro colpo all'industria svizzera dei servizi finanziari, sempre più in difficoltà, che negli ultimi mesi è stata colpita da una serie di brutte cause giudiziarie e di censure regolamentari. A dicembre, il nuovo amministratore delegato di UBS, Ralph Hamers, è stato coinvolto in un caso di riciclaggio di denaro olandese. Il mese scorso, due ex amministratori delegati di Julius Baer sono stati formalmente rimproverati per le loro mancanze di conformità in relazione al denaro sporco del Venezuela.

Prima della caduta di Lescaudron nel 2015 - quando enormi scambi che aveva fatto utilizzando fondi di clienti malversati sono andati male - il francese era stato uno dei tre principali creatori di denaro del Credit Suisse. Grazie al suo successo - costruito su un cluster di relazioni con clienti estremamente ricchi ma politicamente esposti di lingua russa - Lescaudron è stato pagato fino a 12 volte quello dei colleghi banchieri nella divisione di gestione patrimoniale del Credit Suisse, che si rivolge ai super ricchi del mondo.

Un gruppo che si fa chiamare "CS Victims" - che accusa Lescaudron di essersi appropriato di 1 miliardo di dollari, e che sta facendo causa al Credit Suisse per danni - ha pubblicato il documento sul suo sito web. Il gruppo ha ripetutamente cercato di ottenere l'accesso al dossier Finma. Ma due sentenze di tribunali svizzeri - l'ultima lo scorso settembre - avevano ordinato di sigillare il dossier.