Amundi presenta la gamma Amundi Funds Esg Improvers

Amundi annuncia il lancio dellagamma Amundi Funds Esg Improvers, una strategia gestita attivamente disponibile per gli investitori istituzionali e retail che mira a cogliere in una fase iniziale il potenziale di crescita collegato ai fattori Esg.

A complemento dell’approccio Esg tradizionale, che prende in considerazione i "vincitori Esg" sulla base del loro attuale profilo Esg, questa strategia adotta un approccio lungimirante per identificare le aziende con traiettorie Esg promettenti attraverso un approccio basato su 3 principi:

escludere le aziende non allineate a quanto stabilito da Amundi in ambito Esg;

selezionare le aziende che sono attraenti dal punto di vista dei fondamentali e che stanno mostrando un progresso reale e materiale in ambito Esg. Queste società sono identificate attraverso un processo bottom up di analisi fondamentale che integra la metodologia Esg proprietaria di Amundi;

impegnarsi attivamente con il management aziendale nel corso dell’intero processo di investimento per comprendere e realizzare un impatto positivo sui dati finanziari e sulle credenziali Esg dell’azienda nel suo complesso e costruire un portafoglio concentrato per numero di posizioni e ad alta convinzione.

In questa fase, la gamma Esg Improvers offre due fondi azionari: Amundi Funds European Equity ESG Improvers e Pioneer US Equity Esg Improvers, rispettivamente con benchmark MSCI Europe e S&P 500. Alla gamma ESG Improvers saranno aggiunti ulteriori fondi, incluse strategie azionarie e obbligazionarie. Questa gamma può offrire agli investitori l’opportunità di posizionare la loro asset allocation di portafoglio fra i campioni Esg di domani.

Come pioniere nell'investimento responsabile, Amundi gestisce secondo i principi di investimento responsabile asset per oltre 345 miliardi di euro con oltre 10.000 emittenti valutati sulla base del rispetto dei criteri Esg. Il riconosciuto processo di analisi Esg di Amundi sarà pienamente integrato nella strategia di investimento del Fondo. Beneficiando dell'esperienza dei team di Ricerca e Gestione di Portafoglio di Amundi, la strategia di Amundi Funds Esg Improvers combina analisi fondamentale ed Esg per contestualizzare al massimo ogni potenziale investimento.

"Esg Improvers è un nuovo concetto sviluppato da Amundi che trae vantaggio dai nostri punti di forza presenti all’interno di differenti team e sedi geografiche", commenta Vincent Mortier, deputy cio di Amundi. "Offre agli investitori l'opportunità di partecipare a un portafoglio gestito attivamente di futuri vincitori Esg. Questo modello di analisi fondamentale bottom up è concepito per generare rendimenti aggiustati per il rischio interessanti e per incoraggiare le aziende a migliorare le credenziali Esg".

Questi comparti sono disponibili all'interno della SICAV Amundi Funds e sono attualmente registrati nei seguenti paesi: