BlackRock landscape report: raccolta globale Etp in crescita

Nel mese di gennaio la raccolta globale degli Etp ha registrato una lieve crescita, con 85,5 miliardi di dollari di afflussi (rispetto agli 84 miliardi di dollari di dicembre 2020).È quanto emerge dal BlackRock ETP Landscape Report che illustra i trend dei flussi degli ETP a livello globale

In particolare, l’azionario ha registrato la maggior parte dei flussi in ingresso, a conferma del trend che ha caratterizzato gli ultimi due mesi. I flussi del reddito fisso hanno segnato un leggero rialzo a 21,2 miliardi di dollari, mentre i flussi delle materie prime sono tornati in territorio positivo, per la prima volta dallo scorso ottobre, a quota 3,1 miliardi di dollari.

Gli acquisti negli Etp settoriali sono rimasti forti a gennaio, in linea con le tendenze osservate verso la fine del 2020. I flussi verso i titoli finanziari sono stati pari a 6,8 miliardi di dollari, spinti dall'ampio aumento del sentimento verso i ciclici nei giorni successivi al voto in Georgia. Questo è stato il secondo mese di afflusso più alto da record per gli ETP finanziari, inferiore ai $7.6B aggiunti nel novembre 2016.-I settori ciclici hanno continuato ad essere popolari: l'energia ha guadagnato un record di $4. 9B di afflussi, gli ETP industriali hanno aggiunto $3B (il secondo mese di afflusso più alto su record), e i materiali hanno raccolto $1.9B, compreso un record di $0.6B in prodotti quotati in EMEA.-Nel frattempo, anche i flussi in ETP tecnologici sono aumentati, toccando un record di $8.5B a gennaio. Il settore tecnologico è stato il più popolare nel 2020 e ha iniziato il 2021 su una base simile. Le differenze al di sotto della superficie mostrano un aumento dell'inselettività: sono aumentati i flussi verso i fondi subsettoriali e tematici quotati EMEA, mentre nel 2020 l'acquisto di ampie esposizioni tecnologiche ha guidato i flussi. I flussi nell'assistenza sanitaria, che erano stati popolari anche nel 2020, sono scesi quasi del tutto a gennaio, con gli investitori statunitensi in particolare che si sono raffreddati sul settore; gli acquisti sulle quotate EMEA sono persistiti, anche se a livelli inferiori.