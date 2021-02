(Deutsche Bank FA) a InvestireNow: “Il 25 marzo scatta l’operazione ricambio generazionale”

Il ricambio generazionale nel mondo dei consulenti al centro dell’intervento di Silvio Ruggiu, head of Deutsche Bank Financial Advisors, nella puntata di InvestireNow condotta da Marco Muffato. Ruggiu ha presentato il progetto “dbFA Next Generation”, dedicato all’inserimento di neolaureati, con l’intento di investire sulla crescita futura della rete dei cf del gruppo Deutsche Bank “il nostro progetto”, ha spiegato Ruggiu, “partirà il 25 marzo con una diretta live nazionale rivolta agli studenti di una ventina di atenei su tutto il territorio italiano nel corso della quale sarà presentata la professione del consulente finanziario e la sua centralità. Metteremo in evidenza cosa questa industria è stata capace di fare nel 2020 in controtendenza rispetto all’andamento negativo di tanti settori economici a seguito della pandemia”. Una volta selezionati quali prospettive per i neolaureati? Un percorso formativo teorico pratico di 4 mesi (formazione in aula + esperienza sul campo) mirato alla preparazione dell’esame di abilitazione. Una volta superato l’esame, il giovane entrerà a far parte della squadra dei financial advisors. “Li faremo entrare in struttura, li sosterremo economicamente per un certo periodo di tempo, li porteremo all’esame e poi li supporteremo con un portafoglio loro dedicato”, ha affermato Ruggiu aggiungendo che “Il ricambio generazionale necessario per dialogare con i Millenials. In tutti i territori, stiamo identificando i manager e i consulenti finanziari che si occuperanno dei nuovi giovani, per i quali sarà prevista una fase di training mista tra presenza in strutture locali e sede centrale, per potersi rendere conto dell’attività e fare pratica sul territorio".