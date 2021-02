S&P: il debito societario fino al 2025 ammonta a 11,3 trilioni di dollari

S&P Global Ratings valuta 11,32 trilioni di dollari il debito aziendale (comprese le obbligazioni, i prestiti e le linee di credito rotativo) che scadrà a livello globale dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025.

"La quantità di debito in scadenza in questo periodo è aumentata del 6,6% su base annua dopo volumi da record di emissioni di obbligazioni investment-grade e speculative-grade nel 2020", ha affermato Nick Kraemer, head of S&P Global Ratings Performance Analytics. "Le aziende hanno allungato le scadenze - il debito con scadenza 2021 è stato ridotto del 10%, mentre le scadenze 2025 sono aumentate del 35%".

L'emissione annuale di obbligazioni societarie globali con rating ha superato i 3.000 miliardi di dollari per la prima volta nel 2020. La rapida azione delle banche centrali a livello globale per sostenere le condizioni di finanziamento nei mercati dei capitali ha aiutato a contrastare gli shock economici della COVID-19 e ha contribuito a spingere le emissioni a nuovi massimi. La maggior parte di questi proventi sono stati utilizzati dalle aziende per scopi aziendali generali e per rifinanziare il debito. Con le banche centrali che si sono impegnate a mantenere i tassi d'interesse più bassi più a lungo, la domanda degli investitori è stata elevata per le nuove emissioni, spingendo i rendimenti verso il basso a tutti i livelli di rating, anche se le scadenze sono state allungate.

Le scadenze sono state allungate dopo l'emissione record del 2020, con un picco di 2.42 trilioni di dollari nel 2025 da 1.9 trilioni di dollari nel 2021. Le nuove emissioni del 2020 hanno contribuito a un aumento del 7,6% del livello di strumenti di debito societario con rating in circolazione a livello globale (compresi quelli con scadenza dopo il 2025), che ora ammonta a 22,1 trilioni di dollari. Anche se la leva finanziaria è aumentata in generale, le aziende più rischiose sono state in grado di ridurre le scadenze a breve termine del debito di grado speculativo in scadenza nel 2021 e 2022, mentre le scadenze si espandono negli anni successivi.