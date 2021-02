Banca Euromobiliare, otto ingressi nel nord-ovest

Banca Euromobiliare, istituto del gruppo Credem specializzato nel private banking guidato dal direttore generale Matteo Benetti, continua a sviluppare la rete del wealth management. In particolare, nell'area della consulenza finanziaria del nord-ovest coordinata dal Regional Manager Stefano Bisi, sono stati inseriti nel 2020 sette nuovi professionisti di elevato profilo a cui si aggiungono due nuovi ingressi ad inizio 2021. Tali reclutamenti sono in linea con gli obiettivi di sviluppo di Banca Euromobiliare finalizzati a rafforzare ulteriormente la quota di mercato nel settore del private banking.

A Milano, in particolare, sono entrati nel 2020 Stefano Spinola proveniente da Azimut che lavora presso il centro finanziario di via Donegani con il coordinamento di Angelo Bacchi, e Francesco Benedetti proveniente da Banca Generali operativo nel centro finanziario di via degli Omenoni coordinato da Roberto Dossena e Massimo Alberti. Sempre a Milano è entrato inoltre Gian Battista Giglio, professionista di grande esperienza proveniente da Banca Aletti e che in precedenza ha ricoperto importanti ruoli manageriali in Akros e Banca Sella. A Bergamo sono entrati Gianluca Signorelli, Giovanni Pressiani e Valerio Compagnoni da Azimut che lavorano presso il nuovo ufficio di consulenza finanziaria in via Madonna della Neve che opera in sinergia con la filiale Credem di via Camozzi. A Rovato (BS) è entrato Nicola Palazzini proveniente da BPM che opera nel nuovo ufficio di consulenza finanziaria in via Silvio Bonomelli 41 coordinato da Roberto Dossena e Massimo Alberti.

Il 2021 si è invece aperto con l’ingresso di un nuovo professionisti di grande esperienza entrato a Varese. Si tratta in particolare di Gilberto Guidolin, che vanta una trentennale esperienza in Credit Suisse ed opererà nella nuova prestigiosa sede dell’istituto presso la storica Villa Grassi, in via Bernardino Luini a Varese recentemente ristrutturata ed aperta al pubblico.