Ig Italia, a marzo un evento dedicato al mondo del trading

Ig Italia, annuncia un nuovo evento dedicato al mondo del trading, il 10 marzo in live streaming. L'avvio è previsto alle 17:30 con Fabio De Gillis, head of Italy di Ig e Emerick De Narda, giornalista di Class CNBC, che presenteranno il libro "Tecniche di trading professionale - Gli strumenti in borsa, quali scegliere, come operare", a cura dell'educatore finanziario Gabriele Bellelli e dei trader Arduino Schenato e Bruno Moltrasio, con la prefazione di Gianluca Defendi, responsabile desk analisi tecnica di Milano Finanza. A tutti i partecipanti verrà distribuita in anteprima una copia gratuita del libro.

Si entrerà poi nel vivo dell'appuntamento, con i partecipanti che avranno l'opportunità di osservare in diretta a mercati aperti le strategie operative dei trader Bellelli, Schenato e Moltrasio, interagendo con loro durante la sessione di Domande e Risposte dedicata, per approfondire le tecniche utilizzate, soddisfare curiosità e affrontare temi tecnici.

"Il workshop rappresenta la continua attenzione di Ig Italia al tema delTeducation nei confronti dei propri clienti", commenta De Cillis. Sarà un evento formativo e con un approccio pratico, grazie anche alla possibilità di interagire con i professionisti del settore: un'occasione irrinunciabile per ogni trader che intenda approcciare il mercato con professionalità. Siamo inoltre lieti di presentare in anteprima il libro Tecniche di trading professionale, che racchiude le migliori strategie operative per operare sui mercati. Un'opera che non dovrebbe mancare sul desk di ogni trader".

Per registrarsi gratuitamente e per maggiori informazioni visitare il link: https://www.ig.com/it/seminari-e-webinar-di-trading/le-mosse-efficaci-nel-trading