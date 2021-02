La scure di Ocf, radiato un consulente finanziario ex Credem

Fabrizio Forcieri, ex consulente finanziario di Credem, è stato radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera: “la tipologia delle violazioni poste in essere – due delle quali sanzionabili con il massimo edittale – la circostanza per cui i controvalori riportati sui rendiconti risultano significativamente difformi rispetto a quelli reali, e le modalità e le tempistiche con cui le condotte sono state poste in essere, costituiscono circostanze di assoluta gravità e tali da alterare radicalmente le capacità dei clienti di pianificare consapevolmente la gestione dei propri risparmi e dei propri investimenti”.