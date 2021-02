Banca Widiba, partnership con Vanguard sugli Etf

Banca Widiba amplia la sua offerta con l’intera gamma di Etf proposta da Vanguard negoziabile sul mercato italiano. La nuova partnership rientra negli obiettivi di Widiba di valorizzazione della consulenza patrimoniale globale attraverso l’ampliamento continuo dell’offerta, per rafforzare le possibilità di diversificazione e l’efficienza dei portafogli dei clienti in un’ottica di architettura aperta. L’accordo riguarda in particolare il mondo degli investimenti in Etf, per consentire di affiancare alla gestione attiva l’efficienza della gestione passiva in grado di resistere a tutte le fasi di mercato, in modo particolare quelle che stiamo affrontando.

Vanguard si caratterizza nel settore per il suo approccio particolarmente innovativo, fortemente improntato sulla protezione degli interessi della clientela e sulla formazione sugli strumenti finanziari. A partire da quella dei consulenti finanziari che grazie all’Academy di Vanguard parteciperanno a moduli formativi specifici per ampliare le competenze su questa tipologia di prodotto che si affiancheranno al percorso di formazione e crescita continuativo già presente in Widiba e alla base della consulenza certificata che la distingue.

Luigi Provenza, chief commercial officer Investment & Wealth Management di Banca Widiba

“Per noi è motivo di orgoglio avere stipulato questo accordo con una società come Vanguard, un partner che con Banca Widiba si approccia per la prima volta in Italia al mondo delle banche-rete e con cui condividiamo una forte affinità per l’innovazione e per la formazione - commenta Luigi Provenza, chief commercial officer Investment & Wealth Management di Banca Widiba -. Cogliamo con grande soddisfazione questa opportunità di ampliamento della nostra offerta di ETF per offrire una sempre maggiore diversificazione e protezione del portafoglio, con la possibilità per il consulente di potere operare a parcella e nel modo più ottimale per il cliente”.

“Per la prima volta in Italia, un asset manager focalizzato sugli ETF e fondi indicizzati sigla un'importante e ampia partnership con una rete di consulenti finanziari e sono lieto che questo sia avvenuto tra Vanguard e Banca Widiba", commenta Simone Rosti, country head di Vanguard per l’Italia. "L'investimento in strumenti passivi sta democratizzando il mercato per gli investitori e permette di accedere a prodotti finanziari a condizioni prima riservate agli istituzionali. Ciò che è ormai la norma in mercati come gli Stati Uniti e il Regno Unito, ora deve accadere anche per gli investitori italiani. Banca Widiba e Vanguard condividono molti valori: innovazione, efficienza dei costi, semplicità, trasparenza e, soprattutto, una mentalità che mette al primo posto i clienti.”