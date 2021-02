Flossbach von Storch lancia due nuovi fondi multi-asset Esg

Flossbach von Storch ha lanciato in Italia i fondi multi-asset sostenibili FvS Foundation Defensive e FvS Foundation Growth. Creati inizialmente per soddisfare le esigenze di diversificazione dei portafogli delle Fondazioni tedesche, i due fondi saranno accessibili agli investitori retail italiani, attraverso le reti di consulenza finanziaria, e agli investitori wholesale (società di gestione, assicurazioni, private bank e family office).

I due fondi si differenziano essenzialmente per le quote massime delle singole classi di attività all’interno dei rispettivi portafogli. La componente azionaria del fondo FVS Foundation Defensive, per esempio, può raggiungere un peso massimo del 35%, mentre nel fondo FVS Foundation Growth, la quota può arrivare fino a un massimo del 75% del portafoglio. Gli investitori possono quindi selezionare l’esposizione azionaria più adatta ai loro obiettivi di investimento e in linea con il proprio profilo di rischio.

“Il contesto dei tassi d'interesse storicamente bassi e gli investimenti sostenibili rappresentano un’enorme sfida per fondazioni e organizzazioni no profit, ma anche per molti investitori privati. Per questo motivo abbiamo deciso di aprire la nostra offerta a una platea di investitori più ampia”, ha dichiarato Kurt von Storch, fondatore e CEO di Flossbach von Storch AG. La strategia d'investimento risponde infatti anche alle esigenze di molti investitori privati che sono sempre più interessati a investire in modo sostenibile.

I due fondi adottano la medesima filosofia e processo d'investimento. In particolare, la gestione degli investimenti è basata su un approccio olistico nell’analisi della sostenibilità da inserire in portafoglio e integra i fattori ESG (Environment, Social e Governance, ovvero ambientali, sociali e di governance) nel processo di selezione, prestando particolare attenzione alla governance aziendale a lungo termine. Secondo Flossbach von Storch, un buon governo d'impresa è il presupposto che permette un approccio responsabile alle questioni ambientali e sociali. I fondi hanno inoltre l’obiettivo di rispecchiare il più ampio sistema di valori, escludendo l’investimento nelle aziende che adottano modelli di business in contraddizione con questi valori.

I due fondi sono gestiti da Elmar Peters e Stephan Scheeren che fanno parte del team di gestione di Flossbach von Storch AG da molti anni.