Redhedge lancia un fondo sul credito contro i rendimenti negativi

Redhedge Am lancia Il fondo Ucits Redhedge Relative Value Ucits. Il fondo è riservato agli investitori istituzionali, come fondi pensione e family office che non possono investire in strumenti non Ucita e sono alla ricerca di un prodotto decorrelato dai principali mercati finanziari. Il fondo sarà gestito da Andrea Seminara (in foto), cio e ceo di Redhedge, e Voon Kiat Lai, senior portfolio manager.

La strategia di investimento “hedgiata” sui mercati obbligazionari europei investment-grade, è attivamente gestita dal team di analisti e gestori di Redhedge. L'approccio di investimento coinvolge sia un processo quantitativo che qualitativo, il modello proprietario di Redhedge, combinato con l'analisi fondamentale, consente al team di identificare le dislocazioni del mercato e, quindi, potenziali opportunità di investimento.

Il fondo Ucits è una continuazione del fondo di investimento alternativo di Redhedge, il Redhedge ICAV, lanciato nel 2015. Adotta la stessa strategia, filosofia e principi fondamentali in una forma adeguata che aderisce ai requisiti regolamentari e di investimento idonei di un veicolo Ucits. È più liquido del fondo alternativo, al fine di essere Ucits compliant e poter raggiungere un pubblico più ampio tra i clienti professionali. Gli investitori potranno sottoscrivere il fondo o chiedere che ne venga rimborsata la quota su base giornaliera.



Abbiamo ascoltato le esigenze dei nostri clienti", commenta Seminara, "e oggi siamo lieti di lanciare il fondo per soddisfare la loro domanda. Il fondo Ucits offre agli investitori istituzionali l'accesso a un prodotto neutrale al mercato, a bassa volatilità e avverso al rischio. Attraverso la nostra strategia di investimento Relative Value, cerchiamo di ottenere rendimenti costanti, con bassa volatilità, non correlati a movimenti di mercato più ampi. Approfittiamo delle variazioni nel fair-value esistenti sul mercato obbligazionario per formare operazioni di coppia che si coprono a vicenda".

"L'attuale contesto di tassi bassi", Ha detto il senior portfolio manager, Voon Kiat Lai, commentando le tendenze di mercato alla base del lancio, "ha portato a saldi di cassa elevati e ha creato una sfida importante per investire in asset a rendimento non negativo, in particolare nei mercati del credito. Il nostro prodotto di investimento risolve questo problema. "Il periodo di offerta iniziale del fondo si è aperto questo mese e si chiuderà il primo marzo 2021. Il fondo continuerà ad essere aperto agli investimenti per il prossimo futuro".

Andrea Seminara ha progettato le strategie uniche di Relative Value di Redhedge, sviluppandole sin dal lancio dell'azienda nel 2015. Dopo aver studiato finanza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si è concentrato sulle strategie Relative Value del credito, prima come Portfolio Manager presso Marzotto SIM, di seguito come Proprietary Trader presso Banca Profilo, due istituzioni italiane di primaria importanza