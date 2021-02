Emerging Stars di Nordea Asset Management riceve un investimento di 550 milioni di dollari

Nordea Asset Management (Nam) - leader globale negli investimenti sostenibili e responsabili - ha ricevuto un investimento di 550 milioni di dollari nella sua strategia obbligazionaria Emerging Stars da Velliv, un importante ente pensionistico danese.

"Siamo molto soddisfatti dell'investimento di Velliv nella strategia Emerging Stars Bond", afferma Thede Rüst, head of Emerging Market Debt di Nam e gestore della strategia. "Così come il rischio Esg è un fattore importante nel comparto azionario degli Emerging Market, può essere particolarmente rilevante anche nell’ambito del debito emergente. Questa strategia mira a battere il benchmark e a fornire rendimenti sostenibili nel lungo periodo offrendo un profilo Esg significativamente migliore rispetto al mercato."

La strategia Emerging Stars Bond di Nordea è gestita attivamente da un team di esperti del debito dei mercati emergenti che investe principalmente in titoli sovrani in valuta forte. La strategia non investe in Paesi con un basso profilo Esg, evitando rischi Esg finanziariamente rilevanti.

"Abbiamo tutti la responsabilità di assicurarci che i nostri investimenti siano gestiti con elevati standard di sostenibilità", afferma Anders Stensbøl Christiansen, Cio di Velliv. "Questo non vale solo per gli investimenti azionari, ma è altrettanto importante quando investiamo, per esempio, in obbligazioni emesse da Paesi dei mercati emergenti. Nordea Asset Management fissa standard elevati e ha un processo molto accurato per l'analisi dei rischi Esg nel debito dei mercati emergenti. Combinando questo con un solido processo d'investimento e un team competente, siamo convinti che le nostre esposizioni in obbligazioni dei mercati emergenti siano nelle mani giuste con Nordea Asset Management".

Nam, che gestisce 254 miliardi di euro e fa parte del più grande gruppo di servizi finanziari della regione nordica, è pioniere nello spazio degli investimenti responsabili ed è stata uno dei primi firmatari dell'UNPRI nel 2007.