Savona chiama i banker sulla blockchain

Lo scorso 12 febbraio si è tenuto un webinar tra la Consob e alcuni principali attori del mercato finanziario per sondare l’interesse degli emittenti a condurre un esperimento di securities token offerings e costruire la relativa cornice normativa. La Consob, in coordinamento con le autorità, informerà il mercato degli sviluppi di siffatta possibilità. Con questa iniziativa la Consob ribadisce che l’Italia non può restare fuori o rimanere in posizione arretrata davanti all’innovazione che nuovi strumenti come la blockchain possono portare alla finanza.