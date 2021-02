Bnp Paribas quota su Borsa italiana una nuova serie di certificate memory cash collect

Bnp Paribas annuncia l’emissione di una nuova serie di certificate Memory Cash Collect su panieri di azioni con durata triennale. La nuova emissione offre premi potenziali con effetto memoria a cadenza trimestrale, pari ad un rendimento compreso tra il 2,05% (8,2% annuo) e il 4,5% (18% annuo) e, a scadenza, protezione del capitale nominale in caso di ribassi dell’azione sottostante fino al 30% o al 40%.

I nuovi Memory Cash Collect hanno come sottostante panieri di azioni di primarie società quotate europee ed internazionali. Tra le novità si evidenzia un paniere composto da tre società, Siemens Gamesa Renewable Energy, Veolia Environnement, Vestas Wind Systems, impegnate nel settore delle clean energies e un paniere composto sempre da tre società che operano nel settore farmaceutico, tra cui AstraZeneca.

I nuovi Memory Cash Collect consentono di ottenere premi con effetto memoria nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso di andamento negativo delle azioni che compongono il paniere, purché la quotazione dell’azione peggiore del paniere sia pari o superiore al livello barriera. Inoltre, a partire dal sesto mese di vita, i certificate possono scadere anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100€ per Certificate) qualora nelle date di valutazione trimestrali tutte le azioni che compongono il paniere quotino a un valore pari o superiore al rispettivo valore iniziale.

Se invece anche una sola delle azioni che compongono il paniere quota ad un valore inferiore al livello barriera, il Certificate continua la sua vita e non paga il premio. Tuttavia, grazie all’effetto memoria, se a una delle date di valutazione successive tutte le azioni del paniere quotano a un valore uguale o superiore al livello barriera, i Certificate pagano un premio cumulativo che comprende tutti i premi non pagati nelle precedenti date di valutazione intermedie.

Se i Certificate arrivano a scadenza (29 gennaio 2024) si prospettano due possibili scenari: se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello Barriera, i Certificate rimborsano il Valore Nominale più il premio trimestrale e gli eventuali premi non pagati precedentemente; viceversa, se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al Livello Barriera, i Certificate pagano un importo commisurato al valore dell’azione del paniere con performance peggiore a scadenza con conseguente perdita sul capitale nominale.

Ad esempio, il Memory Cash Collect su Air France-KLM, Airbus e Deutsche Lufthansa (ISIN: NLBNPIT11937) paga un premio trimestrale del 4,5% (18% annuo) ad ogni data di valutazione intermedia in cui il valore di tutte le azioni che compongono il paniere è maggiore o uguale al livello barriera (3€, 55,2€, 6,48 €, rispettivamente). Inoltre, a partire dal sesto mese, nel caso in cui in una delle date di valutazione trimestrali Air France-KLM, Airbus e Deutsche Lufthansa quotino tutte ad un valore uguale o superiore al valore iniziale (5€, 92€, 10,8€), il Certificate scade anticipatamente e, oltre al pagamento del premio, rimborsa anche il valore nominale (100€).

In particolare BNP Paribas ha lanciato 12 Memory Cash Collect aventi come sottostanti i seguenti panieri di azioni: Air France KLM, Airbus, Deutsche Lufthansa (ISIN: NLBNPIT11937); Pirelli C SpA, Stellantis NV (ISIN: NLBNPIT118Y5); ENI SPA, STMicroelectronics NV (ISIN: NLBNPIT118Z2); ENEL SPA, Leonardo SpA (ISIN: NLBNPIT11903); Tenaris SA, Telecom Italia SpA Milano, Saipem SpA (ISIN: NLBNPIT11911); AstraZeneca PLC, Bayer AG, Roche Holding AG (ISIN: NLBNPIT118W9); Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Veolia Environnement SA, Vestas Wind Systems AS (ISIN: NLBNPIT11929); Allianz SE, Assicurazioni Generali SpA, AXA SA (ISIN: NLBNPIT118R9); Alibaba Group Holding Ltd, Siemens AG, Tencent Holdings Ltd (ISIN: NLBNPIT118V1); Renault SA, Toyota Motor Corp, Volvo AB (ISIN: NLBNPIT118S7); Carrefour SA, Just Eat Takeaway.com NV, Tesco PLC (ISIN: NLBNPIT118T5); Citizen Watch Co Ltd, Compagnie Financiere Richemont SA, Swatch Group (ISIN: NLBNPIT118U3); Adidas AG, Hennes Mauritz AB, Zalando SE (ISIN: NLBNPIT118X7).

Luca Comunian, head of distribution marketing & communication – global markets di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato la nuova emissione: “I Memory Cash Collect su panieri di azioni sono strumenti interessanti nell’attuale contesto di mercato in quanto, grazie all’ampia gamma di basket tematici, consentono di prendere esposizione sul mercato azionario con un grado di protezione in caso di volatilità e moderati ribassi. In questa emissione abbiamo cercato di innovare la gamma di sottostanti, offrendo la possibilità di investire in settori che al momento stanno generando interesse da parte della comunità internazionale, come ad esempio il settore delle clean energy, il settore farmaceutico e quello delle airlines”.