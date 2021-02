Wenchang Ma (Ninety One), “Le azioni cinesi sono un asset strategico per un'allocazione a lungo termine”

Sulle opportunità di investimento in Cina nel 2021 si sono spesi già da mesi fiumi di inchiostro. Il postulato alla base del pressoché unanime “strong buy” è che l’aumento del reddito disponibile e l'ascesa di una classe media sono tra i più forti motori strutturali della crescita cinese. La fetta di popolazione con un reddito disponibile annuo di oltre 10mila dollari Usa dovrebbe, secondo le stime, crescere da 280 a 680 milioni entro il 2030. “Di conseguenza, il mercato dei consumi cinese dovrebbe raddoppiare e raggiungere una dimensione simile a quella degli Stati Uniti”, spiega Wenchang Ma, co-portfolio manager della strategia All China Equity di Ninety One.

Questa previsione di aumentata capacità di spesa del consumatore cinese è ben nota alle aziende multinazionali, ma anche alle aziende cinesi pronte a sfruttare questa opportunità, con solidi brand nazionali, come Midea e Haier, che stanno emergendo e guadagnando quote di mercato sia a livello nazionale che all'estero. Come spiega Wenchang Ma anche la decarbonizzazione e una transizione sostenibile rappresentano un'opportunità significativa per gli investitori. “Con il lancio quest'anno dell’ambizioso quattordicesimo piano quinquennale, che si impegna a raggiungere il picco di carbonio entro il 2030 e la neutralità del carbonio entro il 2060, il piano offre un potenziale di crescita significativo per leader nelle catene di approvvigionamento di energia elettrica e rinnovabile, come CATL e Xinyi Solar”, dice il gestore.

Quest’anno, ricorda inoltre il gestore, dovrebbe essere lanciato il National carbon trading scheme, iniziando con i generatori di energia e gradualmente includendo altri settori ad alte emissioni. “Il programma potrebbe essere una parte importante del percorso della Cina verso il suo obiettivo di neutralità del carbonio e dovrebbe servire a incoraggiare gli investimenti in una maggiore efficienza e una tecnologia verde più avanzata”, dice Wenchang Ma. “Rappresentando la seconda economia più grande al mondo e il terzo mercato azionario in termini di capitalizzazione, con un gran numero di IPO previste per il 2021, le azioni cinesi rappresentano un asset strategico per un'allocazione a lungo termine”, aggiunge il gestore. Che conclude: “Ci sono fattori di crescita significativi, ma questi titoli sono ancora sottorappresentati nei portafogli degli investitori globali”.