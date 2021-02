WisdomTree lancia un Etc low cost sull’oro (Wgld)

WisdomTree, sponsor di ETF (exchange traded fund) ed ETP (exchange traded product), ha annunciato oggi il lancio di un nuovo ETP low cost garantito da oro fisico (physically-backed). Il WisdomTree Core Physical Gold ETP (WGLD), quotato oggi su Borsa Italiana con un management expense ratio dello 0,15%, è stato ideato per offrire agli investitori un modo semplice ed efficiente dal punto di vista dei costi per accedere al mercato dell’oro, offrendo un rendimento equivalente ai movimenti del prezzo spot dell’oro.

Il WisdomTree Core Physical Gold è garantito al 100% da oro allocato fisicamente e custodito dalla depositaria all’interno di caveau sicuri a Londra, per conto di WisdomTree. Il nuovo ETP si avvale del patrimonio di conoscenza e delle forti competenze di WisdomTree nello sviluppo di ETP physically backed, mettendo a frutto oltre un decennio di esperienza nella costruzione di ETP sull’oro. WisdomTree ha lanciato il primo ETP del mondo con copertura fisica nel 2003 e, con 17 miliardi di dollari di attivi in gestione nella gamma di prodotti sull’oro, è il maggiore provider di ETC sull’oro in Europa.

Alexis Marinof, head of WisdomTree Europe, ha dichiarato: “WGLD completa la nostra estesa gamma di ETP sull’oro che comprende il range di ETP su oro fisico più comprensivo d’Europa. Gli investitori potranno così scegliere l’esposizione più adatta alle proprie esigenze. WGLD è garantito da oro fisico custodito in caveau ubicati a Londra, il mercato dell’oro più liquido del mondo, e intende allocare oro fisico proveniente da fonti responsabili. Nel nostro ruolo di leader di mercato degli ETP su oro, metalli preziosi e commodity, continueremo a impegnarci nella costruzione della nostra gamma di prodotti diversificata e nello sviluppo di soluzioni best in class per gli investitori”.

WisdomTree offre la gamma di ETP sull’oro più vasta d’Europa. WGLD va a completare la gamma di undici prodotti sull’oro di WisdomTree che si compone di una soluzione low cost su oro WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBS), di ETP con garanzia fisica, di ETP con copertura valutaria, di ETP sintetici, oltre che di ETP con esposizioni a leva e inverse, per soddisfare le esigenze dei diversi investitori in tutta Europa.

WGLD riunisce le caratteristiche della gamma di ETP sull’oro di WisdomTree, leader di mercato, come ad esempio la facoltà di riscattare l’oro fisico. L’ETP intende allocare lingotti d’oro provenienti da fonti responsabili, al fine di promuovere elevati standard etici per l’ETP.

Una ricerca, commissionata da WisdomTree e condotta da CoreData, ha rivelato che oltre uno su tre (37,5%) degli investitori professionali interpellati intende incrementare la propria esposizione sull’oro nei prossimi dodici mesi. Anche se i prezzi dell’oro sono scesi rispetto ai picchi record toccati nell’agosto del 2020, l’interesse degli investitori si mantiene elevato. Il metallo prezioso è stato tra gli attivi che hanno performato meglio, con un rendimento del 25% nel 2020.

Nitesh Shah, director, research, Europa, WisdomTree ha aggiunto: “L’oro può svolgere diversi ruoli in portafoglio e merita un’allocazione strategica tra le partecipazioni core di un investitore, soprattutto in un momento di stimoli fiscali e allentamento monetario senza precedenti. I vantaggi di diversificazione dell’oro nel 2020 hanno aiutato gli investitori a mitigare volatilità e incertezza, enfatizzando l’importanza di detenere in portafoglio questo storico bene rifugio. In futuro, poiché l’inflazione preoccuperà ancora molto gli investitori, l’esigenza di detenere coperture efficaci contro l’inflazione, che erode il valore del portafoglio, diventerà ancora più importante: il 2021 potrebbe rivelarsi un altro anno di forti rendimenti per il metallo prezioso”.