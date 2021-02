Groupama Assicurazioni: la nuova sede di Milano è sostenibile e green

Nasce sotto il segno della sostenibilità ambientale la nuova sede milanese di Groupama Assicurazioni, prima filiale del gruppo francese Groupama e tra i principali player del settore assicurativo in Italia.

I nuovi uffici della sede milanese sono situati in viale Restelli, nel cuore del business district del capoluogo lombardo, dove sono presenti le più grandi realtà aziendali del panorama nazionale ed internazionale (da Ibm a Google, da Iliad a Versace, fino a Unicredit e Huawei). Un’area strategica dal punto di vista dell’accessibilità dei trasporti e di alta visibilità.

La nuova sede di Groupama Assicurazioni, che si caratterizza per la presenza di ambienti interni confortevoli e innovativi, progettati nel pieno rispetto dei più importanti principi di sostenibilità ambiental, evidenzia una marcata impronta “green”: sono stati utilizzati materiali e soluzioni per una gestione quanto più efficiente ed eco-friendly di tutte le risorse, sfruttando anche la luce naturale attraverso le ampie vetrate che circondano il perimetro dell’intero immobile e garantiscono una maggiore luminosità degli spazi.

Inoltre, è uno dei pochissimi edifici in Italia ad aver ottenuto la certificazione “Leed Platinum”, il prestigioso riconoscimento internazionale attribuito alle migliori costruzioni eco-compatibili. L’edificio ha infatti ottenuto il massimo punteggio in ogni categoria presa in esame: dal risparmio energetico ed idrico alla riduzione delle emissioni di CO2; dal miglioramento della qualità ecologica degli interni ai materiali e alle risorse impiegate; fino ad arrivare al progetto e alla scelta del sito in cui è ubicato.

“La nuova sede di Milano rappresenta per la Compagnia un polo strategico per il business nonché un grande passo verso la sostenibilità. Un edificio che sposa pienamente le idee di innovazione e di rispetto per l’ambiente: due pilastri base su cui si fonda Groupama. Il nostro obiettivo è quello di proseguire e rafforzare le già consolidate politiche ambientali di cui la nostra Compagnia è da sempre promotrice. Dal 2007, infatti l’azienda effettua acquisti e consumi eco-responsabili, incoraggiando comportamenti ecologici, con particolare attenzione al risparmio energetico, idrico ed al recupero differenziato dei materiali. Lavoriamo per diffondere in azienda la cultura ed il rispetto ambientale, coinvolgendo i nostri dipendenti in numerose iniziative volte al contenimento dell'inquinamento. È un gesto dovuto di rispetto per assicurare un futuro migliore e più sostenibile alle nuove generazioni” - ha commentato Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni.