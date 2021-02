Ofi Group festeggia i 50 anni con un nuovo piano strategico sostenibile

Con la fine del 2020, OFI Group ha chiuso il suo piano strategico quinquennale, che ha raggiunto con successo un gran numero di obiettivi.

OFI ha ottenuto solide performance per tutto il 2020, grazie alle sue solide strategie e nonostante la recessione dovuta alla pandemia. Nell'intraprendere il suo piano strategico 2023, OFI sta cavalcando un trend solido guidato dall'espansione del suo patrimonio in gestione da una clientela internazionale di individui intermediari, così come da un aumento degli asset di private equity, mentre consolida la sua clientela istituzionale di lunga data. Uno dei suoi obiettivi è quello di diventare leader nell'investimento socialmente responsabile (ISR) in Francia.

Il successo riscosso dal piano OFI 2020

Durante un anno impegnativo come il 2020, OFI Group ha realizzato una raccolta netta positiva di 1,35 miliardi di euro in fondi comuni aperti e strategie di private equity. Nonostante questo ottimo risultato, gli AuM del gruppo si sono attestati a 67 miliardi di euro a fine dicembre 2020, in calo rispetto al 2019, soprattutto a causa del trasferimento di un mandato di oltre 8 miliardi di euro a una società di gestione affiliata.

Il piano strategico OFI 2020 ha permesso al gruppo di svolgere un ruolo chiave con gli investitori nell'ecosistema del risparmio gestito, come partner profondamente ancorato all'economia sostenibile, sociale e solidale. Da 25 anni, OFI è impegnata nella finanza responsabile, una posizione che si adatta naturalmente e storicamente al suo azionariato mutualistico.

Questo impegno è stato rafforzato dal lancio della sua gamma SRI di strategie best-in-class e tematiche, nonché della sua gamma Act4 (Act for), che mira a conciliare impatti ambientali e sociali positivi e anche performance finanziarie.

Inoltre, OFI Group ha rafforzato i suoi sforzi nell'escludere le attività industriali controverse come quelle che riguardano il carbone termico, il petrolio, i gas non convenzionali e le armi. L'obiettivo della società è quello di eliminare gradualmente le aziende "non virtuose" da tutti i suoi investimenti, con obiettivi ambiziosi, ma realistici, e responsabili nel sostenere una transizione equa.

Questo orientamento strategico ha già dato i suoi frutti negli ultimi anni e ha visto OFI ottenere diverse certificazioni, tra cui le etichette ISR, Luxflag, GreenFin, Finansol e FNG per i 23 fondi del suo fondo aperto alla fine del 2020 (rispetto agli 11 del 2019).

È anche diventato un punto di riferimento nell'investimento responsabile sul mercato francese, con premi e classificazioni in diverse categorie di investitori.

Il piano OFI 2023 si fonda sulle basi che hanno guidato lo sviluppo della società negli ultimi cinque anni, come il suo impegno SRI: una componente fondamentale del suo posizionamento tradizionale, la diversificazione della sua base di clienti e il suo sviluppo internazionale.

Nei prossimi tre anni, la finanza responsabile rappresenterà una colonna portante di OFI Group, che mira a consolidare la sua posizione a favore di un'economia sostenibile. Consapevole della necessità di sviluppare un'economia virtuosa e di incoraggiare le imprese responsabili, OFI Group ritiene di avere un ruolo primario in questa transizione ambientale, sociale e civile.

Ecco perché OFI si è posto l'obiettivo di diventare leader nello SRI in Francia, con la volontà di creare un di un futuro di finanza responsabile al 100%.

Nell'ambito del suo piano strategico 2023, OFI intende anche proseguire la sua strategia di diversificazione della clientela verso gli intermediari, incoraggiata dall'aumento del 65% degli AuM in questo segmento negli ultimi tre anni, fino a 3,5 miliardi di euro alla fine del 2020.

Nel frattempo, OFI continuerà ad ampliare la sua presenza internazionale attraverso numerosi partner di distribuzione.

OFI, già presente in otto paesi dell'Unione Europea, sta ora affrontando il mercato asiatico e annuncerà presto il lancio di una nuova società di gestione patrimoniale specializzata nei mercati emergenti nel quadro di una joint-venture con un partner strategico. Si tratta di un hub finanziario globale, con sede a Hong Kong, questa nuova entità sarà l'occasione per OFI Group di accelerare il suo sviluppo, consolidare il suo prestigio e il suo peso presso una clientela internazionale.

Un assetto strutturale a tre pilastri

In un ambiente di gestione patrimoniale sempre più competitivo, il gruppo mira a migliorare il suo assetto operativo per ottenere maggiore valore dal suo posizionamento e dalla sua proposta di valore e per essere più agile nell'accelerare il suo sviluppo.

Il nuovo assetto del gruppo si baserà sulle capacità individuali per sostenere i suoi piani di crescita. In futuro, OFI sarà strutturata su tre pilastri:

- Gestione tradizionale (fondi comuni e assicurazioni)

- Strategie di diversificazione, comprese le classi di attività non quotate o diversificate

- Linee di business di distribuzione

Jean-Pierre Grimaud, amministratore delegato di OFI Group, ha dichiarato: "Il nuovo piano strategico 2023 ci permette di far leva sugli asset del gruppo per servire gli interessi dei suoi clienti, continuando a creare valore sostenibile. Abbiamo un ruolo da svolgere nel combinare la performance dei nostri investimenti con l'economia sostenibile nell'interesse comune della società e delle generazioni future. Questo è il modo in cui il gruppo vuole prendere il suo posto come giocatore e leader di riferimento SRI".