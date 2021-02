S&P Global annuncia la pubblicazione dei punteggi Esg di oltre 9.000 aziende

S&P Global (NYSE: SPGI), principale provider mondiale di rating, benchmark e analisi nei mercati globali dei capitali e delle materie prime, ha lanciato un portale dedicato alla sua gamma di soluzioni ESG e, per la prima volta, dà accesso agli S&P Global ESG Scores di 9.200 aziende, che rappresentano il 95% della capitalizzazione globale di mercato.

I punteggi ESG di S&P Global sono il principale fattore su cui si basa la selezione delle aziende incluse negli indici di sostenibilità di Dow Jones (DJSI). I dati sottostanti sono anche utilizzati come strumento di analisi per una serie sempre più ampia di indici ESG di S&P e per i S&P Global Market Intelligence Portfolio ESG Analytics, e sono inoltre alla base della metodologia ESG Evaluation di S&P Global Ratings.

Sulla base della crescente domanda per una maggiore trasparenza nel profilo ESG delle aziende, gli utenti hanno oggi accesso alla più ampia gamma di punteggi ESG disponibile sul mercato. I punteggi S&P Global ESG disponibili al pubblico sono score basati su performance che vanno da 0 a 100 e includono i punteggi relativi ai criteri "E", "S" e "G", confronti tra peer, cambiamenti storici e dati sui criteri ESG rilevanti per ogni settore. Il punteggio si basa su oltre 1.000 fonti di dati raccolti da fonti pubbliche e da dati forniti direttamente dalle aziende attraverso l'S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA)

Martina Cheung, responsabile ESG di S&P Global e presidente di S&P Global Market Intelligence, ha dichiarato: "Grazie alla crescita dell’interesse per l’ESG, gli standard di reporting si stanno evolvendo e gli operatori di mercato in ogni settore stanno cercando di misurare e gestire i rischi e le opportunità legate a questi fattori. S&P Global, che è uno dei provider di dati e analisi più affidabili al mondo, conferma il suo impegno nell’offerta di informazioni sempre più trasparenti e comparabili sulle performance ESG. Il lancio di S&P Global ESG Scores disponibili al pubblico su oltre 9.000 aziende, grazie al supporto del Corporate Sustainability Assessment, contribuirà ad aumentare il dialogo su questi aspetti, permettendo agli operatori di mercato di assumere decisioni concrete".

Il CSA, che è alla base degli S&P Global ESG Scores, è ampiamente riconosciuto come una delle metodologie di scoring ESG più avanzate e si basa su oltre 20 anni di esperienza nell'analisi dell'impatto delle pratiche di sostenibilità sulla creazione di valore a lungo termine di un'azienda. Gli S&P Global ESG Scores sono disponibili per 9.200 aziende, che rappresentano il 95% della capitalizzazione globale di mercato.

Tra le principali caratteristiche del nuovo portale ESG:

Un ESG Score finder con informazioni approfondite su criteri e metodologia.

Lo S&P Global Sustainability Yearbook, una delle pubblicazioni più complete al mondo che offre un'analisi approfondita sulle performance di sostenibilità aziendale.

L'ESG Product Finder, implementato da Kensho e basato sullo storefront di S&P Global Marketplace, presenta una gamma di prodotti ESG di S&P Dow Jones Indices, S&P Global Market Intelligence, S&P Global Platts, S&P Global Ratings e S&P Global Trucost.