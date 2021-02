Gam Holding Ag, tornano gli afflussi netti positivi nell’investment management

Per Gam Holding Ag il quarto trimestre 2020 è il primo di afflussi netti positivi nell’Investment Management dal 2018. C’è una ripresa generale della performance degli investimenti, con una forte performance degli investimenti nelle strategie azionarie. La perdita ante imposte sottostante pari a CHF 14,9 milioni, rispetto all’utile sottostante di CHF 10,5 milioni nel 2019, perdita netta IFRS pari a CHF 388,4 milioni. Superato l’obiettivo di riduzione dei costi con CHF 71,6 milioni di risparmi rispetto al 2019.

Peter Sanderson, Ceo del gruppo, ha dichiarato: “Gam ha continuato a compiere notevoli progressi nella nostra strategia focalizzata su efficienza, trasparenza e crescita, anche nelle condizioni molto sfidanti del 2020. Come team abbiamo avuto fiducia nella nostra strategia come dimostrato dai passi da noi compiuti a marzo per accelerare il processo volto a tenere la società sempre all’avanguardia. Sono lieto di vedere che la nostra strategia comincia a dare frutti, con un momentum positivo nella nostra attività di Investment Management nel corso del quarto trimestre.

Gam continua ad attirare e valorizzare alcune delle menti più brillanti nel settore; nel 2020 abbiamo effettuato alcune nomine importanti e, insieme al team esistente, condividiamo tutti la stessa convinzione e dedizione ad accrescere l’attività, fornendo ai clienti la leadership negli investimenti, l’innovazione e la mentalità sostenibile necessarie per proteggere il loro futuro finanziario.”