Il commissario della Security and Exchange Commission statunitense (SEC), Hester Pierce, ha affermato in un’intervista a Coindesk TV che gli USA sono pronti per un ETP sui Bitcoin. Lo hanno scritto Eliézer Ndinga and Lanre Ige, Research Associates in 21Shares, che avevano anticipato questa mossa nel resoconto di fine 2020 e nelle aspettative per il 2021. La nuova amministrazione fornirà maggiore chiarezza sulla regolamentazione dei criptoasset, soprattutto perché il nuovo presidente della SEC, Gary Gensler, è indubbiamente molto esperto di questo settore, avendo tenuto un corso al MIT sulle criptovalute e la tecnologia blockchain.

Dato che l’attrattività del Bitcoin per istituzioni e imprese sta progressivamente crescendo, lo stesso sta facendo il suo prezzo. Il 16 febbraio di quest’anno, il valore del mercato di questa criptovaluta è arrivato a superare i 900 miliardi di dollari e si appresta a raggiungere il traguardo di un trilione di dollari per la prima volta nella sua storia. In tutte le settimane passate, si sono registrate notizie riguardanti l’adozione di Bitcoin; MicroStrategy, per esempio, ha annunciato un’ulteriore raccolta di 600 milioni di dollari tramite un debito convertibile, attraverso il quale comprare altri Bitcoin, mentre la più antica banca degli Stati Uniti, la BNY Mellon – 2 trilioni di dollari di asset under management – pianifica di custodire degli asset digitali. Questo istituto di credito ha dichiarato che possiederà, trasferirà ed emetterà criptovalute per la metà dei clienti che gestisce. Similmente, la Purpose Investment, Inc, ha emesso il primo ETF sui Bitcoin in Canada e, quindi, il primo di tutto il Nord America; mentre Mastercard, la società leader dei pagamenti globali che connette miliardi di consumatori e migliaia di istituzioni finanziarie, sta per portare le criptovalute nel suo network.