WisdomTree lancia il primo Etf obbligazionario dedicato alla ripresa dal Coronavirus

WisdomTree, sponsor di Exchange Traded Fund (“ETF”) ed Exchange Traded Product (“ETP”), ha annunciato oggi il lancio di un ETF che consente agli investitori di accedere ad un asset class in costante evoluzione, quella dei titoli obbligazionari emessi dall’Unione Europea (UE). Il WisdomTree European Union Bond UCITS ETF (EUBO), quotato oggi su Borsa Italiana e Börse Xetra, intende replicare il prezzo e la performance dei rendimenti, al lordo di commissioni e spese, dell’indice iBoxx EUR European Union Select Index, e ha un expense ratio pari allo 0,16%.

EUBO intende replicare la performance dell’indice iBoxx EUR European Union Select Index, un paniere di obbligazioni Investment Grade, denominate in euro ed emesse dall’UE.

L’indice, ponderato sulla capitalizzazione di mercato, contiene solo bond emessi dall’UE per finanziare il programma SURE[1], che prevede l’erogazione di titoli fino a 100 miliardi di euro, e l’iniziativa NextGenerationEU da 750 miliardi di euro. Tali strumenti contribuiscono a mitigare i rischi di disoccupazione degli Stati membri dell’UE e a riparare i danni economici e sociali provocati dalla pandemia da coronavirus.

Lidia Treiber, director, Research, WisdomTree ha dichiarato: “La crisi provocata dal Covid-19 ha spinto l’Europa a fare fronte comune su diversi temi per affrontare il virus e stimolare una ripresa economica. Le obbligazioni emesse dall’UE potrebbero diventare uno strumento aggiuntivo, liquido e con un rating elevato, in grado di diventare una fetta più ampia nell’ambito dei programmi di acquisto di asset della Banca centrale europea. I bond emessi dall’UE vantano un merito di credito forte e possono aiutare gli investitori a ridurre il rischio di credito dei portafogli, beneficiando al contempo di un rialzo dei rendimenti rispetto ai governativi tedeschi. Anche se l’offerta di obbligazioni UE aumenterà, la domanda è stata eccezionalmente alta, con un eccesso di sottoscrizioni per l’emissione primaria ad oggi[2]: ciò è dovuto in parte al fatto che l’Unione Europea sia un emittente di alta qualità ma anche grazie alla dimensione ESG (attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di governance) che caratterizza i titoli emessi nel quadro del programma SURE. Ci aspettiamo che questo trend di forte domanda continui una volta avviata l’iniziativa NextGenerationEU”.

Tutte le obbligazioni emesse nell’ambito del programma SURE rientrano nel quadro delle obbligazioni sociali e una parte dei titoli emessi nell’ambito del programma NextGenerationEU potrebbe rientrare nel quadro delle obbligazioni sociali o delle obbligazioni “verdi”.

L’attesa emissione obbligazionaria da parte dell’Unione Europea del valore di 850mld di EUR, secondo quanto indicato dalla Commissione Europea, trasformerà l’UE nel secondo emittente con rating AAA d’Europa. Il bilancio a lungo termine dell’UE[3] per il periodo 2021-2027, insieme al programma NextGenerationEU, rappresenta il più ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato dal bilancio dell’UE, per un totale di 1800 miliardi di euro.

L’approccio di WisdomTree al segmento obbligazionario si basa sullo sviluppo di esposizioni ragionate da offrire agli investitori. Gli ETF hanno contribuito a democratizzare l’accesso al fixed income in generale e la recente offerta di prodotti si è concentrata soprattutto su un esame minuzioso di questo universo. WisdomTree intende colmare questo divario, concentrandosi esclusivamente sulle esigenze degli investitori e proponendo esposizioni ad asset class uniche o innovando tramite la strategia.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, ha dichiarato: “Gli ETF consentono di accedere alle strategie obbligazionarie in modo efficiente dal punto di vista dei costi e stanno diventando il veicolo prediletto di molti investitori del segmento. EUBO riflette il nostro approccio allo sviluppo dei prodotti, volto a proporre agli investitori esposizioni uniche, sia che si tratti di essere i primi a lanciare sul mercato o di sviluppare strategie differenziate. Sfruttando la nostra lunga storia nel campo dell’innovazione, continuiamo a costruire prodotti in grado di aiutare gli investitori europei ad allocare – tramite gli ETF – all’interno di asset class del reddito fisso, storicamente inaccessibili, come abbiamo fatto con le obbligazioni CoCo AT1[4], con gli US Treasury floating rate note e adesso con le obbligazioni emesse dall’UE”.