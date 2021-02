Banca Widiba si rafforza in Puglia con Di Cosola

Un importante ingresso rafforza la rete di Banca Widiba in Puglia. La squadra dei consulenti finanziari si arricchisce di un bancario di ampia esperienza, Nicola Di Cosola, che sarà operativo a Bari per seguire la clientela di alto profilo coordinato dalla District Manager Giorgia Fabbro.

Di Cosola, 55 anni, barese, laureato in Ingegneria presso il Politecnico del capoluogo pugliese e iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari, vanta oltre 20 anni nel settore presso importanti realtà come Banca Popolare di Bari, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità come dirigente responsabile della clientela istituzionale, della rete delle filiali e capo della funzione cost management.

“Continua ad aumentare l’interesse dei bancari per Banca Widiba, prima rete in Italia a operare, nell’ambito del proprio servizio di consulenza globale, con professionisti certificati tramite un ente terzo indipendente in conformità a uno standard di qualità internazionale UNI ISO - commenta Paolo Lepore, recruiting manager di Banca Widiba -. Il business model del settore bancario sta attraversando una trasformazione irreversibile verso la specializzazione del personale nei settori del risparmio, degli investimenti e della previdenza e una realtà come Widiba, particolarmente attenta alle competenze specifiche dei candidati in fase di recruiting, e all’aggiornamento continuo delle proprie risorse, presenta un grosso vantaggio”.