Covivio chiude il 2020 con numerosi successi in un contesto di crisi. Ecco i principali:

Potenziamento in Germania: +6 pt di esposizione nel patrimonio di Convivio (al 37%);

Successo del piano di vendite: 871 mln di euro quota di pertinenza del Gruppo (rispetto a un obiettivo di >600 mln di euro) con un margine dell’8%;

Immobili a uso ufficio: 72.500 m² di nuovi contratti di locazione in un mercato delle locazioni attendista;

Residenziale Germania: prosegue la crescita, sia dei canoni (+2,3% a perimetro costante) sia in valore (+8,2%).

Anche i risultati finanziari 2020 mostrano fondamentali solidi:

Buona resistenza degli immobili a uso ufficio e residenziali (85% del patrimonio): aumento dei ricavi del +1% a perimetro costante; percentuale di incasso dei canoni molto elevato: 98%

I ricavi degli hotel (15% del patrimonio) sentono il peso della crisi: -55% a perimetro costante;

Epra Earnings: 385 mln di euro (4,21 euro/azione), rispetto all’indicazione comunicata nel mese di luglio di 380 mln di euro;

Valori del patrimonio: +1,3% a perimetro costante trainato dagli immobili a uso residenziale e dai progetti di sviluppo;

LTV del 40,9%, vicino all’obiettivo <40%;

EPRA NTA per azione di 100,1 euro, in aumento del 2% nel secondo semestre;

Proposta di dividendo: 3,60 euro per azione.

Christophe Kullmann, amministratore delegato di Covivio, ha così commentato: “Il 2020 è stato caratterizzato dalla realizzazione positiva del nostro piano di vendite, dal successo della nostra strategia ESG e dal nostro rafforzamento significativo in Germania. Il nostro patrimonio ha dimostrato la sua resilienza grazie alla diversificazione e alla qualità, in un contesto di crisi senza precedenti. La centralità dei nostri asset, la potenzialità dei nostri sviluppi, la flessibilità delle nostre offerte e la competenza riconosciuta dei nostri team, vicinissimi al cliente, costituiscono le basi per una performance sostenibile.”

Nuovi progressi nella strategia ESG di Convivio:

88% di immobili “green2” a fine 2020, +10 punti a perimetro costante, sulla buona strada verso l’obiettivo del 100% entro il 2025;

Cultura client centric: Covivio nominata in Germania “Fairest Landlord” nell’edizione 2020 del Focus Money Survey, ottenendo il punteggio “Very Good” sulla totalità dei criteri.

Per quanto riguarda le prospettive per il 2021:

La diversificazione del patrimonio e la sua centralità sono elementi importanti per sfruttare al meglio la ripresa che verrà;

Pipeline di sviluppo: nuovi progetti nei CBD di Parigi, Berlino e Milano e accelerazione della strategia di conversione di uffici in residenze;

Adattamento di soluzioni immobiliari con più servizi e flessibilità per i clienti;

Proseguono le cessioni con un obiettivo superiore a 600 mln di euro;



Soggetto all’approvazione dell’assemblea generale che si terrà il 20 aprile 2021

Patrimonio che gode di una certificazione ambientale (BREEAM, HQE o LEED) sull’esercizio e/o sull’edificato.

Obiettivo di EPRA Earnings 2021 di 380 mln di euro-395 mln di euro in funzione del profilo della ripresa degli immobili alberghieri.