Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Cipro (The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Infinity Financial Services (Tel: 0208 638 5353), clone di società autorizzata;

Itrade Invest (https://itrade-invest.com);

House Claim Expert (https://houseclaimexpert.co.uk);

WDC Markets (www.wdcmarkets.com);

Financial Resident (www.financialresident.com);

Sports Index (https://www.sportsindex.online);

Finetero Trading Ltd (www.finetero.com);

Instaloan Ltd (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

Same Day Cash Loan Limited / Same Day Finance Limited / Same Day UK Limited (email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

Phemex (https://phemex.com);

Fidel Asset Limited (www.fidelity-assetltd.com), clone di società autorizzata;

Octafx / Octa Markets Incorporated (www.octafx.com);

Trade Toss (www.tradetoss.com);

TutorCare Limited (www.tutorcare.co.uk);

Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold (www.wealthnation.tv, www.wealthnation.net, www.wealthmentorgold.com, Facebook: www.facebook.com/wealthnation.tv, Instagram: www.instagram.com/wealthnation.tv);

WDC Markets (www.wdcmarkets.com). Già segnalata dall'autorità di vigilanza della Nuova Zelanda, la Fma (v. "Consob Informa" n. 26/2020) e dall'autorità di vigilanza della Spagna, la Cnmv (v. "Consob Informa" n. 14/2020);

Comparison.Co.UK (www.investor-comparison.co.uk);

Fixed Market Review (www.fixedmarketreview.com);

Compare Your Way (www.compareyourway.co.uk);

UK Bond Market (www.ukbondmarket.com);

Investmentadvisor (www. investmentadvisor-uk.com);

Solutions Capital G.P. LLC (www.solutions-capitalgpllc.com);

Bond Investments Uk (www.bondinvestmentsuk.best);

Blue Chip Compare (www.bluechipcompare.com);

Grahamalpha (www.grahamalpha.com);

Fino Capital (https://finocapital.io);

Wyelands Bank (https://wyelands.online; http://wyelands.eonlnbn.com; www.wyelandsbkinternational.ga; www.wye.onln.co.uk; www.wye.ionlbs.com), clone di società autorizzata;

GFX Royal (https://www.gfxroyal.com);

Ark Management (https://www.arkmanagment.com);

TradersPros / ND Corp Limited (https://traderspros.com);

Financial Services Redress (Uk) Ltd (email: [email protected]);

Top Bond Invest (www.topbondinvest.com);

Finding Investments For You (www.findinginvestmentsforyou.co.uk, www.searchforukinvestments.com);

New Bond Deals (www.new-bonddeals.com, www.new-bond-deals.com);

Bonds-invest.com (www. bonds-invest.com);

Find-your-investment.com (www.find-your-investment.com);

United Asset Finance Ltd (www.united-asset-finance.com), clone di società autorizzata;

Bond Advisor (www.bond-advisor.com);

The National Investment Guide (www.nationalinvestmentguide.com);

Good investment advisor group (https://www.giadvisors.uk);

Bit Trading / ABA Exchange (www.bit-trading.com; www.crypto-ecm.com);

Payday Zoo (www.paydayzoo.co.uk);

Finance and Service Limited (email: [email protected]);

PrimoTrade (https://primotrade.co);

IroneFX (https://www.ironefx.com);

Comparebondrates.com (www.comparebondrates.com);

Republicloans / Republic Loans (www.republicloans.co.uk);

ChaseBis Limited (https://chasebis.online), clone di società autorizzata;

Oracle Legal Ltd (tel.: 07554 688513; 07234875045; 01618187931; 0785678424; 0785676918; 01618187833).

Segnalate dalla Sfc:

www.henghuafuture.com;

Jinlong Zhihui Information Technology Limited (www.jinltech.com);

Insun Forex (www.tradeinsun.com);

DingSheng International Co. Ltd (www.ds-fx.com);

The Antrim Group PTE Limited (www.antrim-group.com);

Investam HK (www.investam-hk.com);

OBT International Limited (https://obt8.com);

www.yubo.com.hk, clone di società autorizzata dalla Sfc;

www.yubo-securities.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;

www.fsjdts.top, clone di società autorizzata dalla Sfc;

www.hongkongxh.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.

Segnalate dalla Cnmv:

Wave Makers LTD (Iqcent) (https://www.iqcent.com);

Makerun Corp. (Raceoption) (https://raceoption.com);

Spt Media Llc (https://www.sptoro.com);

Cryptoseñales (https://cryptosenales.com/es);

Deal Trade Inc. Ltd (https://dealtrade.io);

Iamexchange Ou (https://imcoinproject.com/es);

Teredo Group Ltd (https://kryptohaus.com/es);

Redfin Capital Ltd / Mister Trader / Mr Trader (https://imrtrader.com);

Seabreeze Partners Ltd (https://profitassist.io/es);

Pospix / Bitpix (www.pospix.com);

https://leoninv.com;

https://koolcoin.io;

www.koloonia.com;

www.autocripto.com.

Segnalate dalla Cssf:

Ciplo Partners Private Equity (www.ciplopartners.com);

Banc de Luxembourg (www.bancdeluxembourg.com);

Obeche Luxembourg / Obeche (www.obeche-invest.com);

www.access-sa.net.

Segnalate dalla Knf:

Fundico sp. z o.o (www.pskf.pl, www.prowizja24.pl, www.fundico.eu);

Zawex sp z o.o. (www.prowizja24.pl, www.fundico.eu).

Segnalate dalla Bcsc:

A.W. Burns Investment Corporation (https://www.awburnsinvestment.com);

AquilaBIT (https://aquilabit.com). Già segnalata dall’autorità di vigilanza della Svezia, la Finansinspektionen - Fi (v. "Consob Informa" n. 47/2020).

Segnalate dalla Cbi:

Finco Group/ Finco Kredit (http://www.fincokredit.com), clone di intermediario autorizzato;

Swift Finances / Swift Finance UK (www.swiftfinances.co.uk), clone di intermediario autorizzato.

Segnalate dalla Finma

Suisse Commerce Bank (www.suissecommercebank.com);

B-S500; BS500 (https://b-s500.com).

Segnalazione da parte dell’Autorità di vigilanza di Cipro (Cysec):

La Cysec avvisa i risparmiatori di aver predisposto l’aggiornamento dell’elenco dei siti web attraverso i quali soggetti non autorizzati stanno offrendo servizi di investimento. L’elenco è disponibile consultando il sito internet dell’autorità.