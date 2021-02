Consulente finanziario sospeso nel 2017 e nel 2020, radiato nel 2021

Angelo Orlandi, ex consulente finanziario di Bper Banca, Banca Widiba, Copernico, FinecoBank, è stato radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, dopo esser stato sospeso per tre mesi nel 2017 e per 6 mesi nel 2020. Si legge tra l’altro nella delibera: “la presenza di tre violazioni, ciascuna delle quali autonomamente da sanzionare con il massimo edittale – in ragione delle modalità con cui sono state poste essere, ovvero in modo reiterato, in un prolungato arco temporale, per un significativo ammontare delle somme di denaro oggetto delle condotte illecite e in danno di una pluralità di clienti – costituisce circostanza tale da compromettere radicalmente l’affidabilità del Sig. Orlandi nei confronti della clientela e dei potenziali investitori, anche alla luce della sussistenza di una recidiva”.