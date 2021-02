Exane e Nummus lanciano un indice Esg cattolico

Exane Derivatives lancia una novità assoluta sul mercato con il Tracker Exane Catholic Esg Bond Principles Index, emesso da Exane Solutions (Luxembourg) SA e garantito da Exane SA (Moody’s: Baa2; S&P: BBB+).

L’indice nasce dalla stretta collaborazione della Ricerca Credito di Exane e Nummus, la cui compagine sociale è afferente al mondo cattolico italiano e assicura la conformità dell’indice alle linee guida per investimenti cattolici della Cei

“L’indice Exane Catholic Esg Principles Bond è il frutto della stretta collaborazione tra Exane e Nummus e mira ad ampliare l’offerta di prodotti passivi nel mondo Fixed Income Esg per la nostra platea di riferimento di Investitori di impronta cattolica. Il prodotto in questione presenta un carattere fortemente innovativo in quanto è il primo del suo genere nell’universo Fixed Income; è infatti l’unico prodotto passivo di credito che può vantare oggi la certificazione Esg Cattolica di Nummus“- spiega Claudio Kofler, amministratore delegato di Nummus.Info.

“L’indice fornisce esposizione alle obbligazioni di società dei paesi sviluppati, delle quali almeno il 25% Investment Grade, che operino in maniera coerente con le linee guida della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), offrendo in tal modo una multidimensionalità di rendimento: finanziario, etico e sociale. I titoli che fanno parte dell’indice devono inoltre rispettare degli specifici requisiti di risk management in termini di liquidità, rischio di credito e rischio di tasso”- aggiunge Pasquale Ingino, responsabile del team Italiano di Cross Asset Solutions Sales di Exane Derivatives.

Exane, in collaborazione con Nummus, offre la possibilità di investire in tale indice attraverso un Certificato di investimento (Codice ISIN: FRELU0000591) emesso da Exane Solutions (Luxembourg) SA e in quotazione sul segmento EuroTLX di Borsa Italiana dal 18 Febbraio 2021.