Un fondo da 150 milioni per acquistare bond e quote delle Pmi toscane

Un fondo chiuso da 150 milioni di euro, alimentato dalla Regione Toscana anche con le risorse del Recovery Plan, per sostenere le aziende attraverso la sottoscrizione di bond emessi dalle imprese, prestiti obbligazionari concessi dal fondo che le aziende si impegnano a restituire, e operazioni di equity. Ne scrive Repubblica, secondo cui la regione sta cercando di coinvolgere anche Piemonte e Umbria, ma anche fondazioni bancarie, Cdp, grandi e floridi gruppi industriali. Operazioni di taglio tra 500 mila e un milione di euro ciascuna, destinate ad aziende sane con fatturato fino a 15 milioni, in grado di risollevarsi dalla crisi provocata dalla pandemia e di restituire i soldi al Fondo, che li rimetterebbe in circolo nell’ambito di un processo virtuoso. "Sarei contento se il progetto potesse diventare esecutivo nel corso del 2022 – ha affermato l’assessore regionale Leonardo Marras - ma se non si comincia non si arriva mai al traguardo, e noi intanto siamo partiti". Il progetto passa attraverso la riforma di Fidi Toscana. Come scrive ancora Repubblica, punto di partenza è stato un bando alla manifestazione d’interesse per selezionare un advisor che metta sotto esame il Piano strategico 2020-2024 di Fidi Toscana e costruisca il futuro della società. L’incarico, che nella sua esecuzione complessiva vale 213.900 euro più Iva e dovrà essere portato a termine in 11 mesi, è finalizzato a riportare tutta in house alla Regione Fidi Toscana, di cui Palazzo Strozzi Sacrati, che ha il 44% della società, condivide oggi il controllo con Banca Mps (30%) e altri istituti di credito. Per liquidare i soci, alla Regione servirebbero tra i 20 e i 30 milioni.