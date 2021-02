Jupiter si impegna per il raggiungimento di emissioni nette zero entro il 2050

Jupiter Fund Management plc, gestore attivo specializzato e ad alta convinzione, annuncia oggi il suo impegno nel raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 in tutta la sua gamma di investimenti e operazioni, riflettendo l'urgente necessità di limitare il riscaldamento globale a meno di 1,5°C, in linea con l'Accordo di Parigi. In qualità di asset manager con una lunga e orgogliosa tradizione di investimenti sostenibili, Jupiter riconosce la necessità di essere un partecipante attivo nel raggiungimento di questa transizione, aggiungendo la sua decisa voce a questa sfida cruciale per la storia. Entro la fine di quest'anno, la società definirà una tabella di marcia dettagliata che includerà tappe e obiettivi per raggiungere questo obiettivo in tutta la sua gamma di investimenti da 61,4 miliardi di euro, compresi gli obiettivi provvisori per il 2030.

Allo stesso tempo, Jupiter si sta allineando al Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) sulla sua strategia, finalità e principi. In linea con il Compact, tutti i nostri processi decisionali di investimento e il nostro impegno saranno guidati dai principi dell'UNGC e ci si aspetta che tutte le società partecipate si attengano ai dieci principi del Compact, impegnandosi a rispettare le responsabilità fondamentali nelle aree dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione.

Jupiter è anche lieta di diventare membro della Good Work Coalition. Attraverso la sua attività di investitore azionario di riferimento nel Regno Unito, l'azienda incoraggerà tutte le società partecipate a pagare un salario minimo ai loro dipendenti e spingerà per migliorare le condizioni di lavoro e ridurre la disuguaglianza sul posto di lavoro, in collaborazione con ShareAction e altri membri della coalizione. Questa iniziativa riflette le responsabilità di Jupiter come società del Regno Unito, la sua forte struttura di stewardship e governance e la profonda portata degli investimenti nel suo mercato nazionale. Per dimostrare questo impegno, Jupiter si accrediterà anche come Living Wage Employer.

Come azienda, Jupiter ha già fatto progressi significativi nella pianificazione per raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni nette. Come parte di questo piano, Jupiter annuncia la sua partnership con Forest Carbon, un progetto senza scopo di lucro che fornisce piani di assorbimento del carbonio nei boschi del Regno Unito. Investendo nella creazione di boschi nel Regno Unito, la società non solo sta rimuovendo le emissioni di carbonio, ma facilita anche la riduzione delle inondazioni, la creazione di habitat, l'occupazione, l'accesso pubblico e l'aria più pulita, a beneficio di una società più ampia in linea con il suo scopo aziendale. Inoltre, nel corso dell'anno, Jupiter migliorerà ulteriormente la sua divulgazione sul totale delle emissioni Scope 1, 2 e 3 prodotte dalle sue operazioni e fisserà obiettivi di emissioni operative coerenti con il suo obiettivo netto zero.

Commentando queste evoluzioni, Andrew Formica, Ceo di Jupiter, ha dichiarato: "La serie di annunci di oggi si basa sulla posizione di Jupiter come sostenitore di lunga data degli investimenti sostenibili e responsabili. In Jupiter crediamo che il futuro sarà reso migliore da aziende sostenibili con forti credenziali ambientali, ed è imperativo che lavoriamo insieme come azienda, industria e società per affrontare il cambiamento climatico. Sono lieto dei progressi che Jupiter sta facendo in questo senso sia a livello di investimenti che aziendale”.

"Come gestore attivo dei risparmi dei nostri clienti, abbiamo la responsabilità e l'opportunità di fare tutto il possibile per influenzare il cambiamento, coinvolgendo e influenzando le aziende in cui investiamo ad adottare business più sostenibili. La transizione verso emissioni di carbonio nette pari a zero è imperativa, ma anche il miglioramento di standard sociali e di governance è cruciale. Insieme agli impegni verso le zero emissioni nette, le iniziative che si allineano con la più ampia agenda della sostenibilità, come i principi dell'UNGC e la Good Work Coalition, porteranno a guadagni a lungo termine per tutti gli stakeholder".

Il mese scorso, Jupiter ha annunciato una serie di nomine senior all'interno della sua strategia di sostenibilità, rafforzando il suo impegno verso questa proposta importante strategicamente per i clienti, che offre loro una gamma di opzioni di investimento differenziate con l'obiettivo condiviso di generare rendimenti interessanti attraverso investimenti sostenibili a lungo termine. Per maggiori informazioni su questi cambiamenti.