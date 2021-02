La Natixis Im Portfolio Cup protagonista di InvestireNow. Diretta alle 18.30

Il game di Investire, realizzato in collaborazione con Natixis Im e Fida è al centro della puntata di InvestireNow condotta da Marco Muffato. Ospiti: Antonio Bottillo (country head Italy Natixis IM), i consulenti finanziari in gara Paolo Maiolati, Dario Notarangelo e Valeria Tedaldi, il coordinatore della competizione Giacomo Damian.

La trasmissione sarà in diretta a partire dalle 18.30 in videostreaming sul sito di Investire, il canale YouTube di Economy Group e sul profilo FB di Investiremag. La diretta è visibile anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS, basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.