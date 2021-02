Bitfinex e Tether bloccati e condannati dal procuratore generale a New York

Colpo da ko nello Stato di New York per Bitfinex, borsa non regolamentata delle criptovalute, e per Tether, la quarta criptovaluta al mondo per capitalizzazione con 34 miliardi di dollari oggi, una stablecoin ancorata al dollaro, entrambe controllate dalla società capogruppo iFinex Inc. Il procuratore generale Letitia James ha posto fine alle attività di commercio virtuale nello stato di New York perché le compagnie hanno coperto circa 850 milioni di dollari di perdite in tutto il mondo e hanno ingannato il mercato sovrastimando le riserve. “Chi commercia valute virtuali a New York non può evitare le nostre leggi, punto” ha twittato l’energica Letitia James. "Bitfinex e Tether hanno sconsideratamente e illegalmente coperto enormi perdite finanziarie per mantenere il loro schema e proteggere i loro profitti", ha detto il procuratore generale James. "Le affermazioni di Tether che la sua valuta virtuale era completamente supportata da dollari statunitensi in ogni momento era una bugia. Queste aziende oscuravano il vero rischio che gli investitori affrontavano ed erano gestite da individui ed entità senza licenza e non regolamentati che trattavano negli angoli più oscuri del sistema finanziario. Questa risoluzione chiarisce che coloro che commerciano valute virtuali nello stato di New York che pensano di poter evitare le nostre leggi non possono e non lo faranno. La settimana scorsa, abbiamo fatto causa per chiudere Coinseed per la sua condotta fraudolenta. Questa settimana, stiamo agendo per porre fine alle attività illegali di Bitfinex e Tether a New York. Queste azioni legali inviano un chiaro messaggio che ci opporremo all'avidità aziendale, sia che provenga da una banca tradizionale, una piattaforma di trading di valuta virtuale, o qualsiasi altro tipo di istituzione finanziaria".