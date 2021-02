Doyle (Columbia Threadneedle), “Gli investitori iniziano a credere in un ritorno dell’inflazione nel medio termine”

Nonostante il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, abbia recentemente dichiarato che l’inflazione e l’occupazione degli Stati Uniti rimangono ancora ben al di sotto degli obiettivi, per la prima volta dalla crisi finanziaria globale le aspettative di inflazione negli Stati Uniti, misurate dai tassi di pareggio a cinque anni, hanno superato quelle relative ai cinque anni successivi (fonte Bloomberg, gennaio 2021). Anche se attualmente ridotto, tale divario indica che gli investitori iniziano a considerare plausibile un ritorno dell’inflazione nel medio termine. L’inflazione negli ultimi due decenni è diventato un sacro tabù e spaventa molto i mercati. Ma secondo Paul Doyle, Responsabile azionario per l’Europa (Regno Unito escluso) di Columbia Threadneedle Investments, non è il caso di preoccuparsi.

“È sorprendente come molti pensino che i rendimenti non possano salire a causa del quantitative easing”, è il commento di Doyle. Che spiega: “La correlazione tra i rendimenti delle obbligazioni e la direzione del mercato azionario è in realtà positiva. Riguardo al 2018, generalmente si ritiene che i rendimenti obbligazionari siano aumentati dall’1,5% al 3%, mentre il mercato ha perso terreno". "In realtà - aggiunge Doyle - nei primi nove mesi dell’anno i rendimenti sono passati dal 2% al 3% e i corsi azionari hanno registrato un rialzo. In seguito i listini hanno virato in negativo perché i PMI sono crollati a causa dell’incertezza sul commercio globale e perché il presidente della Federal Reserve, Jay Powell, ha dichiarato che i tassi d’interesse erano lontani dal livello neutrale”.

Secondo Doyle, la questione chiave non è il livello dei rendimenti, ma il motivo di eventuali variazioni. Se i rendimenti sono in rialzo per via di una convergenza, dell’allentamento degli attriti commerciali, di un rincaro delle materie prime, dell’aumento dell’offerta di moneta in Cina e altrove, e di un incremento sostenibile degli indici PMI, tale rialzo sarà percepito favorevolmente. “Per questo motivo, riteniamo che una variazione del rendimento decennale statunitense – per esempio, un incremento dall’1% all’1,5%, o anche all’1,75% – non debba necessariamente essere letto in chiave negativa”, conclude Doyle.