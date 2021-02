La Dia: è probabile che le cosche mettano le mani sui finanziamenti per le grandi opere

È "oltremodo probabile" che i clan, la criminalità organizzata tentino di mettere le mani su finanziamenti per le grandi opere e la riconversione alla green economy. La relazione semestrale della Dia evidenzia come l'attuale crisi sanitaria porti "inevitabilmente ad uno snellimento delle procedure d'affidamento degli appalti e dei servizi pubblici che comporterà seri rischi di infiltrazione mafiosa dell'economia legale", in particolare nella sanità "che rappresenta un polo di interessi di enorme portata" e costituisce un settore "appetibile anche per il controllo sociale che può offrire". Soprattutto le organizzazioni criminali, evidenzia la relazione della Dia, cercheranno di inserirsi "nei nuovi canali di finanziamento che saranno posti a disposizione per la realizzazione e il potenziamento di grandi opere e infrastrutture, anche digitali (la rete viaria, le opere di contenimento del rischio idro­geologico, le reti di collegamento telematico, le opere necessarie per una generale riconversione alla green economy, il cosiddetto "ciclo del cemento" etc.). L'attenzione delle Istituzioni dovrà concentrarsi sul complesso e redditizio ambito degli appalti pubblici, in modo da fronteggiare il prevedibile rischio di inquinamento criminale", e potrà farlo con le verifiche antimafia. "Il ricorso a procedure che rendano più celeri gli affidamenti e le realizzazioni degli appalti e dei servizi pubblici deve essere accompagnato dall'attento e rapido monitoraggio antimafia. In modo da favorire la rapida assegnazione delle risorse e la conseguente ultimazione delle opere per alimentare il ciclo virtuoso dell'economia e scongiurare il rischio dell'infiltrazione.