Tentori (Axa), “Concentrare gli investimenti nei settori che avranno un’alta marginalità sul Pil”

Sostenibilità ambientale, produttività, equità, stabilità economica. Sono questi, secondo Alessandro Tentori, Cio di Axa IM Italia, i quattro pilastri che segnano il perimetro che include investimenti e riforme da finanziare con il Recovery Fund, un perimetro peraltro già delineato dalla Commissione europea in un documento di sette fascicoli e 175 pagine, e che ogni governo dovrà sottoporre nelle prossime settimane alla Commissione stessa. “Il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 che, insieme al programma NextGenerationEU, rappresenta una svolta nella finanza pubblica dell’Unione europea, è certamente un’opportunità unica per l’Italia”, spiega Tentori. Che aggiunge: “Spero che il nuovo esecutivo italiano riesca nel complesso esercizio di sintesi del Recovery Plan e che concentri gli investimenti e le riforme nei settori che hanno oggi e che avranno in futuro un’alta marginalità sul Pil”.

Vediamo i quattro punti nel dettaglio e quale sforzo dovrà compiere l’Italia per colpire questi obiettivi. Riguardo la sostenibilità ambientale, l’Italia si posiziona al ventitreesimo posto nella classifica dei Paesi europei, in evidente ritardo rispetto a Germania (sesta) e Francia (nona). “In Italia risultano diverse criticità in tema di politiche ambientali, in particolare la biodiversità marina e terrestre, come anche l’impatto climatico e la produzione responsabile”, aggiunge Tentori. Anche riguardo il capitolo produttività, l’Italia non è molto in forma avendo perso più di dieci punti percentuali di produttività negli ultimi venti anni. Non così la Germania, gli Stati Uniti e il Giappone, la cui produttività ha continuato a crescere in linea con il trend di lungo periodo. Per non parlare della Cina, la cui produttività totale è balzata in avanti di ben 40 punti dal 2001.

Il capitolo equità - che include il tema della giustizia, il diritto all’informazione, alla partecipazione dei cittadini alla politica, alla trasparenza delle leggi e dei database dell’amministrazione pubblica, per finire con l’efficienza dei tribunali - è particolarmente spinoso, e anche in questo caso l'Italia si colloca in coda. Secondo l’indice Open Government, che misura i governi sulla base dei fattori elencati sopra, l’Italia occupa il ventottesimo posto di una classifica che vede primeggiare i paesi Scandinavi. Infine la stabilità macroeconomica: nel rapporto 2019 sulla competitività delle economie dell’Unione, stilato dalla Commissione europea, che misura la resilienza e la stabilità di ogni Paese membro sulla base di indicatori strutturali, l’Italia mostrava una debolezza rispetto alla Germania e alla media europea in generale. “I punti critici sono le istituzioni, l’educazione, il mercato del lavoro e lo standard tecnologico. La sanità e la dimensione del mercato vengono invece reputati punti forti dell’Italia”, conclude Tentori.