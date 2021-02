Arsenale Sgr con il fondo Areus I acquisisce portafoglio di 4 immobili a San Diego

Arsenale Sgr ha chiuso una nuova importante operazione attraverso il proprio fondo AREUS I (Arsenale Real Estate United States I), fondo immobiliare chiuso e riservato a investitori qualificati.

La società ha, infatti, acquisito un portafoglio di quattro immobili ad uso uffici “flex/lifescience” situati nel quartiere Rancho Bernardo di San Diego (California). Due dei quattro immobili sono affittati a lungo termine ad una società operante nel settore life science (diagnostica), uno è in fase di stabilizzazione con una società tech (specializzata in sistemi per didattica a distanza) ed il quarto, libero, sarà subito oggetto di riqualificazione.

Gli immobili si estendono su una superficie di circa 18.200 mq complessivi e saranno oggetto di un apprezzabile lavoro di riqualificazione, con l’obiettivo di accrescerne e consolidarne l’utilizzo per attività Life Science/Tech, con laboratori e infra-strutture specializzate nella ricerca biotech e pharma.

Il progetto “value-add” prevede un investimento complessivo di circa 53 milioni di dollari tra acquisizione e lavori di ristrutturazione volti a un sostanziale miglioramento qualitativo dell’asset che dovrà rispondere perfettamente agli standard richiesti dal settore nonché alle nuove e crescenti esigenze di sicurezza emerse a causa della pandemia da Covid-19.

“L’operazione appena conclusa – commenta Massimiliano Rossi, amministratore delegato di Arsenale SGR – incarna perfettamente la strategia che perseguiamo con AREUS I. Il nostro obiettivo fin dalla nascita è di servire settori molto specifici, che, in particolare in questo ultimo difficile anno, hanno saputo dimostrare solidità e resilienza ai cicli. Settori che continuano a richiedere spazi di lavoro adeguati, non solo per le loro caratteristiche peculiari ma anche per le nuove necessità determinate dalla pandemia da Covid-19. Gli asset che abbiamo acquisito sono edifici low rise, con multipli ingressi separati, spazi flessibili, nessun ascensore e sistemi di aereazione e condizionamento completamente indipendenti. Caratteristiche oggi indispensabili e che ci accompagneranno in rinnovate modalità di lavoro.”

“Con Arsenale SGR abbiamo scelto di operare in aree geografiche specifiche” (cluster) – aggiunge Marco Stevanato, presidente di Arsenale SGR. “Aree dove operano anche le realtà biotech e pharma più innovative a livello globale, che continueranno ad avere un significativo impatto sulle nostre vite grazie alle cruciali attività di ricerca e sviluppo che svolgono ogni giorno. Siamo dunque particolarmente soddisfatti dell’operazione appena conclusa, la seconda specificatamente focalizzata su utilizzi life science.”

Il fondo AREUS I è operativo dal giugno 2020 ed ha raccolto ad oggi circa 95 Mln di dollari, in due closing sottoscritti da una quarantina di imprenditori e family office di eccellenza. Investe con strategia value-add prevalentemente nella riqualificazione e riposizionamento di spazi direzionali a uso ufficio e specialistici, situati nei distretti economici di Los Angeles/Sud California, San Francisco/Silicon Valley, Boston e New York, aree caratterizzate da un’elevata concentrazione di società che richiedono soluzioni di tipo “innovativo/creativo”: edifici low-rise (1-2 piani), grandi open-space interni, strutture anche multi-edificio/campus, spazi esterni ed interni fruibili ai dipendenti, come aree ristoro, spazi cucina, aree fitness e relax.