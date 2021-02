AbitareIn, il primo di marzo debutto a Piazza Affari sul segmento Star

AbitareIn S.p.A. società quotata sul mercato AIM Italia leader nello sviluppo residenziale a Milano, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha disposto con avviso n. 5789 l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), segmento STAR, e la contestuale esclusione delle stesse dalla negoziazione su AIM Italia, a decorrere dal 1 marzo 2021. La mattina del primo giorno di negoziazioni AbitareIn organizzerà una cerimonia in live streaming, per attendere insieme il suono della campanella che segna l’apertura dei mercati e celebrare l’avvenuto passaggio all’MTA, segmento STAR. All’evento digitale parteciperanno il management della Società e un rappresentante del Primary Market di Borsa Italiana. Per maggiori informazioni e per richiedere il link all’evento si prega di inviare richiesta a: [email protected]

Nel processo di passaggio al segmento STAR AbitareIn è assistita da Emintad Italy s.r.l. in qualità di financial advisor, Intermonte nel ruolo di Sponsor, BDO in qualità di società di revisione e consulente incaricato delle verifiche sul Sistema di Controllo di Gestione e sul Business Plan. LCA Studio legale e l’Avv. Marco Starace sono legal advisor dell’Emittente, Studio Legale Grimaldi è advisor legale di Intermonte, Studio Rovetta Zanello e Associati advisor fiscale, A2B GROUP consulente per i dati extracontabili. Close to Media è consulente per la comunicazione. Abitare In S.p.A. è una PMI Innovativa leader nel settore dello sviluppo residenziale nella città di Milano, fondata da Luigi Gozzini e Marco Grillo. La Società realizza solo progetti residenziali di rigenerazione urbana, offrendo un prodotto aspirazionale e modellato sulle esigenze abitative delle famiglie di oggi. AbitareIn si distingue per un modello di business estremamente innovativo che prevede la realizzazione di un prodotto “casa" totalmente su misura che beneficia delle economie di scala tipiche di un modello industrializzato. Punto di forza del modello AbitareIn è la messa a punto di una strategia di marketing che consente che le unità immobiliari siano vendute prima dell’avvio dei lavori di costruzione. Da aprile 2016 la società è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABT.MI).