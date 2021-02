Banca Widiba: al via il roadshow dedicato all’educazione finanziaria

Continuano le iniziative di Banca Widiba dedicate all’educazione finanziaria rivolta ai risparmiatori.

È in partenza martedì 2 marzo il Roadshow virtuale “Effetto Consulenza” che si propone l’obiettivo di fare luce sulle scelte finanziarie di oggi, in un periodo storico ricco di complessità e di cambiamenti come quello che stiamo vivendo.

Si tratta di 8 puntate che vedranno il coinvolgimento di 7 area manager della Rete, 7 Società di Investimento e 7 manager-imprenditori, in un viaggio che toccherà virtualmente tutte le regioni d’Italia e che tenterà di fornire le risposte alla domanda che guida tutte le fasi di cambiamento: “Quale futuro vogliamo?”.

Una puntata verrà dedicata al ruolo delle donne nella consulenza finanziaria per le loro spiccate caratteristiche progettuali, relazionali e di educatrici di clienti e colleghi.

“Per trasformare i timori e le speranze che stanno accompagnando questa crisi serve una nuova consapevolezza sia sui principi che oggi regolano il mondo a livello economico e finanziario che sulle reali esigenze locali - dichiara Nicola Viscanti, Responsabile della Rete dei Consulenti Finanziari di Banca Widiba -. Il futuro non potrà prescindere da pilastri quali: la sostenibilità, la pianificazione finanziaria, la gestione del risparmio, la digitalizzazione, la formazione professionale, l’educazione finanziaria, l’informazione, la parità di genere e il valore della consulenza finanziaria. Queste saranno le principali tematiche che affronteremo in questo intenso viaggio”.

L’iniziativa prevede un ricco calendario di appuntamenti della durata di un’ora circa ognuno, tutti i martedì e giovedì alle 18:30 a partire dalla prossima settimana.

Sempre presente in tutte le puntate il capo della Rete Nicola Viscanti, mentre a moderare sarà il giornalista Francesco D’Arco.

martedì 2 marzo: “Tutela il risparmio, frena le emozioni”

Interverranno: Roberto di Mario, Area Manager Lombardia e Triveneto, e AXA.

Ospite: Remo Sinatra, ex Direttore del Personale Fiat.

giovedì 4 marzo: “Costi, Tempo, Obiettivi”

Interverranno: Giovanni Mazzeo, Area Manager Emilia Romagna, Toscana e Marche, e Natixix.

Ospite: Dario Martellato, fondatore Silikomart Srl.

martedì 9 marzo: “Una storia sostenibile”

Interverrano: Maurizio Nicosia, Area Manager per la Sicilia, e BNP.

Ospite: Tommaso Tomasello, Amministratore e Direttore Generale La Flott Spa

giovedì 11 marzo: “Il lato umano del digitale: la tecnologia al servizio della consulenza finanziaria”

Interverranno: Gianni Tariciotti, Area Manager Lazio e Sardegna, e Pictet.

Ospite: Federico Fontana, Managing Director Badenoch & Clark.

martedì 16 marzo: “Il valore del risparmio”

Interverranno: Paolo Camagnucci, Area Manager Piemonte e Liguria, e AXA.

Ospite: Francesco De Angelis, titolare De Angelis Viaggi.

giovedì 18 marzo: “Consapevolezza, Competenza, Certificazione”

Interverranno: Nicola Viscanti, Responsabile della Rete, Paolo Lepore, District Manager Puglia, e Vanguard.

Ospite: Nicola Lorusso, Consulente Amministrativo S.A.Ma.Ge.B. Srl.

martedì 23 marzo: “La variabile D: consulenza finanziaria al femminile”

Interverranno: Luigi Provenza, Chief Commercial Officer Investiment & Wealth Management, e Fidelity.

Ospiti: Roberta Zurlo, Direttore Commerciale Banking di Banca Widiba, e Caterina Devecchi, Consulente Finanziario di Banca Widiba.

giovedì 25 marzo: “Guidati dalla conoscenza: come riconoscere le fonti affidabili di divulgazione finanziaria”

Interverranno Fernando Valletta, Area Manger Campania, Basilicata e Calabria, e Franklin.

Ospite: Virgilio Panarese, CEO Zoom.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti.

Per maggiori informazioni e per iscriversi alle puntate: www.widiba.it/effettoconsulenza