Fidelity International punta sull’innovazione in Cina

Fidelity International lancia FF China Innovation Fund, una strategia azionaria che mira a ottenere una crescita del capitale nel lungo termine attraverso investimenti in aziende cinesi in grado di offrire un potenziale di crescita grazie a strategie commerciali innovative.

L’universo di investimento a cui i gestori guardano includono i seguenti temi del futuro:

Tecnologia: quantum computing, intelligenza artificiale, cloud computing, robot industriali, droni commerciali, guida autonoma, città e fabbriche intelligenti;

Stili di vita: formazione digitale, fintech, blockchain, portafogli digitali, telemedicina, medicina individuale, genomica, robot di assistenza;

Ambiente: energie rinnovabili, mobilità elettrica, stoccaggio di energia, prodotti sostitutivi della carne, nuovi materiali.

Tina Tian e Casey McLean, gestori del Fondo basati a Hong Kong, fanno leva sull'intuizione che spesso l'innovazione può rivelarsi fattore trainante per la crescita degli utili, l’incremento del prezzo delle azioni e la sovraperformance di lungo periodo. Si tratta di una strategia di investimento attiva che sfrutta i risultati della ricerca di un team di 25 analisti basati in Cina e che investe in un portafoglio di circa 40-60 aziende cinesi che sono strategicamente e finanziariamente interessanti. Inoltre, prende in considerazione anche gli aspetti ESG rilevanti per il profilo rischio-rendimento.

"Il ritmo di crescita dell'innovazione nell'economia cinese ha continuato ad accelerare, anche a seguito della pandemia. Questo può offrire agli investitori l'opportunità di trarre profitto dalle prospettive di prezzo delle azioni delle aziende più innovative", ha commentato Tina Tian, portfolio manager del fondo FF China Innovation Fund. "Oggi, la Cina gode di numerosi vantaggi strutturali - tra cui la disponibilità di dati, l'enorme slancio della R&S e dei brevetti, una politica favorevole, l’importanza della tecnologica e le dimensioni dell'economia. Alla luce di tali vantaggi, il Paese si affermerà come il leader dell'innovazione del ventunesimo secolo. Di conseguenza, alcune aziende cinesi stanno giocando un ruolo di primo piano a livello globale in molti campi dell'innovazione e questo si rifletterà anche sullo sviluppo di tali aziende".

“La Cina si sta dimostrando ancora una volta un tema di investimento che non può rimanere escluso dai portafogli degli italiani” commenta Cosmo Schinaia, Country Head per l’Italia. “Fidelity è presente in Asia dal 1969 e può vantare un’esperienza unica in questa regione, tanto che dieci anni fa siamo stati i primi a lanciare una strategia focalizzata sui consumi cinesi e che è oggi il fondo azionario cinese più venduto in Italia. Nel 2021, torniamo per reinventare nuovamente il modo di investire in Cina, offrendo ai nostri clienti una nuova strategia che punta sugli innovatori di oggi e di domani del mercato cinese e che al contempo incorpora una diversificazione tematica interessante.”