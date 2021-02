Fideuram, IwBank e Sanpaolo Invest, a gennaio 30 nuovi ingressi

Nel mese di gennaio nelle tre reti Fideuram, IwBank e Sanpaolo Invest sono stati effettuati alcuni inserimenti di rilievo. In particolare, in Veneto, la Rete Sanpaolo Invest si potenzia grazie all’arrivo di Marzo Azzalini, private banker di lunga esperienza ha iniziato la sua carriera professionale presso la Popolare di Vicenza. Per vent’anni ha lavorato nel Gruppo Unicredit dove ha maturato una consolidata esperienza sui mercati finanziari, ricoprendo anche incarichi di direzione generale, in Italia e all’estero. Dopo un periodo professionale in Cordusio Sim è entrato a far parte della Rete Sanpaolo Invest a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso (in allegato un suo scatto fotografico).

Nella rete Fideuram sono entrati Cristiano Allegri, Luca Dodi e Giuseppina Boarini in Emilia-Romagna, Giuseppe Straneo e Pietro Guarienti Di Brenzone Virando in Piemonte, Francesca Ostini in Lombardia. IwBank ha visto l’ingresso di Fausto Rossi in Lombardia, Marzo Vedovato in Toscana e Arturo Casella in Calabria. In Sanpaolo Invest sono entrati Alessandro Bovolenta e Devis Casadei Parlanti in Emilia-Romagna, Marco Azzalini in Veneto e Massimiliano Ragni nelle Marche.