Hovasse (Carmignac), “Allineamento astrale benefico per i Mercati Emergenti”

Benché sia stata l’epicentro del contagio, l’Asia ha finora registrato una minore diffusione del virus rispetto a Europa e Stati Uniti, una ripresa economica più veloce (soprattutto in Cina) e un importo di denaro speso a sostegno dell’economia di gran lunga inferiore rispetto all’Occidente: meno del 4% del Pil in Asia, rispetto a più del 6% in Europa e a oltre l’8% negli Stati Uniti. “Nutriamo ottimismo nei confronti dei Mercati Emergenti, soprattutto asiatici, perché sia le valutazioni che le argomentazioni di carattere economico sostengono queste aree geografiche,” afferma Xavier Hovasse, responsabile azionario emergente di Carmignac. “In particolare la Cina – aggiunge Hovasse - ha mostrato segnali di ripresa economica molto prima rispetto ai mercati sviluppati, con la produzione industriale che si è attestata ai livelli pre-crisi già dalla scorsa estate, e le aziende esportatrici cinesi che hanno conquistato quote di mercato nell’ultimo anno”.

Oltre a un contesto economico favorevole, l’Asia si trova all’avanguardia nell’attuale rivoluzione tecnologica, ora in fase di accelerazione a causa della crisi da Covid-19. “Alcune aziende vincenti della rivoluzione digitale si trovano sulla costa occidentale americana, ma ce ne sono anche alcune in Asia, uscita nettamente vincente dall’attuale rivoluzione industriale”, spiega Hovasse. Che aggiunge: “Oggi esistono più start-up di piccole dimensioni sia in Cina che in America. Si tratta di società che hanno contribuito a sviluppare un ecosistema enorme, e la maggior parte delle persone sottovaluta ciò che sta accadendo nei quei Paesi”.

Quanto agli investimenti, il miglioramento dei fondamentali economici potrebbe aiutare le aziende dei Mercati Emergenti a generare utili più elevati e a sostenere le loro quotazioni azionarie, che devono ancora recuperare terreno rispetto ai mercati sviluppati. Benché le azioni dei Mercati Emergenti secondo l’indice MSCI Emerging Markets si siano apprezzate del 18% lo scorso anno, c’è infatti ancora molta strada da percorrere a causa della loro sottoperformance decennale rispetto ai mercati sviluppati. “Gran parte della sottoperformance degli asset EM è riconducibile a un ciclo di apprezzamento del dollaro Usa con le valute dei emergenti che si sono svalutate negli ultimi anni”, spiega Joseph Mouawad, gestore del debito dei Mercati Emergenti di Carmignac. Che conclude: “Ora riteniamo che si stia delineando una svolta importante nel ciclo del dollaro, in quanto le misure adottate dal governo Usa per sostenere l’economia potrebbero determinare un indebolimento del biglietto verde”.