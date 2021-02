Il paese degli orsi: consigli di sopravvivenza per investitori incauti

Qui, in Regno Unito, è passato parecchio tempo dall’ultima volta in cui qualcuno si è imbattuto in un orso selvatico durante una passeggiata nei boschi. La documentazione in nostro possesso è scarsa ma è possibile che l’ultima persona ad avere visto un orso selvatico in Britannia sia stata un legionario romano, mentre con la sua compagnia di soldati avanzava guardingo negli angoli più impervi dell’Impero, quasi 2000 anni fa. Oggi, questa mancanza di esperienza diretta con gli animali selvatici che potrebbero rappresentare una minaccia letale, può provocare dei problemi quando i turisti britannici visitano i Paesi in cui gli orsi costituiscono ancora un rischio. L’abitudine a bassi livelli di rischio a casa propria induce all’autocompiacimento in nuovi contesti all’estero. Ho fatto trekking in alcune delle aree più selvagge del Nord America, con niente di più concreto per affrontare la situazione se non una vaga idea della regola di base in caso di incontro ravvicinato con un orso: “If it's brown lie down, if it’s black fight back” (ovvero: “se è bruno sdraiati e fingiti morto, se è nero tieniti pronto a reagire”). Per fortuna non ho mai incontrato un orso a distanza ravvicinata; com’è facilmente intuibile dal fatto che sia ancora qui a raccontarlo. Ma mi sarei dovuto preparare meglio. Essere fortunati non è lo stesso che essere avveduti .

L’errata valutazione dei rischi di un particolare ambiente, che induce a non adottare precauzioni adeguate, rappresenta uno dei pericoli più temibili anche per gli investitori. Quest’affermazione si dimostra valida soprattutto oggi, in un momento in cui le misure politiche introdotte a ondate successive hanno protetto gli investitori dalla volatilità dei mercati, soffocando sul nascere molti dei potenziali mercati orso. I meno accorti potrebbero trarne la fallace conclusione che, in questo nuovo mondo, la maggior parte dei rischi sia stata eliminata.

zLe obbligazioni societarie investment grade ne sono un esempio. Per essere chiari fin da subito: crediamo che le obbligazioni corporate offrano ancora un’opportunità interessante per gli investitori del segmento fixed income. A nostro avviso, nel 2021 gli utili delle aziende probabilmente rimbalzeranno in molti settori e il credito può ancora offrire un vantaggio appetibile, in termini di rendimenti, rispetto ai titoli governativi. Ciò premesso, le valorizzazioni attualmente indicano di certo estrema cautela e la necessità di essere molto selettivi nell’allocazione del rischio di credito in una strategia.



Il grafico di cui sotto illustra l’andamento degli spread delle obbligazioni corporate negli USA durante gli ultimi 25 anni. Si tratta della differenza di rendimento tra il Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index (un ampio universo di obbligazioni societarie) e quello dei Treasury USA di duration equivalente. A destra, il grafico illustra dove ci troviamo oggi: a circa lo 0,95%. Percentuale che chiaramente si colloca verso la parte inferiore della forchetta in cui gli spread si sono mossi durante questo periodo. In altre parole, gli investitori vengono pagati verso la parte inferiore della forchetta, in premi di rischio prezzati dalla fine degli anni novanta. Ciò vale anche per i rendimenti; il rendimento dell’indice oggi è solo dell’1,86%2 e vicinissimo ai punti più bassi osservati negli ultimi 25 anni 3. In realtà, a livello aggregato, gli investitori in corporate bond raramente sono stati pagati meno in termini di premi di rischio o di reddito futuro atteso.



* Head of fixed income UK di UBS Asset Management