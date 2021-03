Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Asf), Austria (Financial Market Authority - Fma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Cipro (Securities and Exchange Commission - CySec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

House Claim Expert (https://houseclaimexpert.co.uk);

Quality Bonds (www.quality-bonds.com);

Live Markets (www.live-markets.co.uk);

IB24 (http://investbond24.com);

Compare Best Bond Rates (http://comparebestbondrates.com);

Compare Fixed Bonds (www.comparefixedbonds.com);

City Bond (www.citybonds.co);

Invest Property Bonds (https://investpropertybonds.com);

Uk Premier Bonds (https://ukpremierbonds.com);

Uk Bond Comparisons (www.ukbondcomparisons.com);

Market Info (https://market-info.co.uk);

Eu Markets (https://eu-markets.co);

Intesa Sanpaolo Spa / Intesa Sanpaolo Private Bank (https://intesasanpaoloprivatebank.com), clone di società autorizzata;

Fair Finances (www.fairfinances.co.uk), clone di società autorizzata.

Fixed Income Bonds (www.fixedincome-bonds.com);

Adam & Company ([email protected]), clone di società autorizzata;

Sparx Funds (www.sparxfunds.co.uk), clone di società autorizzata;

Best2Invest (www.best2invest.co.uk);

Eis Investments (www.eis-investments.co.uk);

Secure UK Bonds (http://secureukbonds.com);

Letscomparebonds.co.uk (letscomparebonds.co.uk);

Find a Fixed Rate (http://findafixedrate.com).

Segnalate dalla Sfc:

Hong Fu International Futures Brokerage Company Limited (www.hfjr.hk.com), clone di società autorizzata;

Far Trust International Finance (https://bts006-btsopt-com.webnode.tw).

Segnalate dalla Cssf:

www.oceangroupcapital.co.ok;

Luxembourg Financial Group (www.luxfingroup.com).

Segnalate dalla Fma (New Zealand):

500 Investments/ Cabsy Holdings Ltd (https://www.500investments.com);

FourtryFinancial (https://www.fourtryfinancialsg.com/Pages/En.html);

CompareForexBrokers (www.compareforexbrokers.com);

www.platinumpartnerslimited.com (email: [email protected]umpartnerslimited.com);

Steiner Greves (email: [email protected]);

www.winngroups.com (email: [email protected]);

Wendav Limited / Wendav (https://www.wendavlimited.com/);

Innovative Hedging Strategies (www.ihsecure.com);

Ding Sheng International Co. Ltd / Ding Sheng (www.heydayint.com);

www.elezenocap.com (email: [email protected]), clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Knf:

Melgreg Services OU / CM Cryptomarket / Cryptopmarket (www.cryptop-market.com).

Segnalate dalla Fi:

Topindex (https://topindex.co);

Tradingcentralen / Stockholms tradingcentral / Klarabergsviadukten (email: [email protected]).

Segnalate dalla Finma:

Source Capital Bank (http://www.sourcecapitalbank.com);

BTCUSDT Bank (www.btcusdtbank.com), già segnalata dalla Fma - New Zealand (v. "Consob Informa" n. 47/2020 del 28 dicembre 2020);

Loewenherz24 Group (www.loewenherz24.de);

EuroBankPartner (https://www.eurobankpartner.com);

Sutev Ag (https://viru-shield.net/investment);

Compare Your Way (www.compareyourway.co.uk, compare-your-way.com);

Provenreturns.co.uk (www.provenreturns.co.uk);

HSB Patrimoine (https://hsb-patrimoine.com).

Segnalate dalla Cmvm:

Unistocks / Demure Consulting Ltd (https://unitestocks.com);

Wave Makers Ltd / Iqcent (https://www.iqcent.com), già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);

Makerun Corp / Raceoption (https://raceoption.com), già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021) e dalla Amf (v. "Consob Informa" n. 26/2018 del 2 luglio 2018);

Segnalata dalla Asf:

UMO World Corporation LTD / Binvesting (https://binvesting.com).

Segnalate dalla Fma (Austria):

Traderking (www.traderking.cc, www.traderking.io);

Cryptofundfx Ltd (www.cryptofundfx.com);

WexnessBanc / Gozala Enterprise Ltd (www.wexness.cc, www.wexness.io);

FXOptexGroups Global Ltd (www.fxoptexgroups.com);

MM Capital Group Ltd (www.itradefx.capital);

Fantex / Felicity Group Ltd (www.fantex.co; www.webtrader.fantex.co; www.my.fantex.co);

FX Global Suisse / MC Experts Ltd (www.fxglobal-suisse.com);

Appletrade Ltd (https://www.appletrade.de/de);

Trading Monsters co. Ltd / Trading Monsters SL / TDAmeritradeEU / Tdameritrade corp / TDAmeritradeAT (https://t.me/TDAmeritradeAT);

Tradergy / Interactive Solutions Limited (www.tradergy.io);

Advanced Software Solutions Ltd ( https://www.interactive-trading.com);

BTC-Markets / Sunstar Holdings Ltd (www.btc-markets.com);

FX-Leader Ltd (www.fx-leader.com);

KapitalFX (http://www.kapitalfx.de, http://www.kapitalfx.ch);

www.horizoninvest.cc (email: [email protected]);

Karello D Buro Llc (https://tritoncapitalmarkets.com);

Expertise Trader Ltd (https://expertisetrader4.net).

Segnalate dalla Cnmv:

Intertrades Fx Ltd (https://intertradesfx.com);

https://polymetalinternationalinvestment.com;

Wam-Capital / Gabioni Ltd (www.wam-capital.co);

The Forex Premium / Premium Finance Solutions Ltd (https://4xpremium.com);

Aurea Capital Markets Llc (https://aureacapitalmarkets.com);

Bitgenises (www.bitgenises.com);

Bouvest (https://bouvest.com);

Executiveprofx / Bali Limited / Elite Property Vision Ltd (https://www.executiveprofx.com);

Lollygag Partners Ltd (https://finocapital.io/es);

FXT Brokers (www.fxtbrokers.com), clone di società autorizzata. Già segnalata dalla Bcsc e dalla Finma (v.“Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021) nonché dalla Fma austriaca (v. "Consob Informa" n. 4/2021 del 1° febbraio 2021);

Lamexchange Ou (https://imcoinproject.com/es).

Segnalazione da parte della CySec:

L’autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, informa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco dei siti web attraverso i quali vengono offerti servizi di investimento senza le previste autorizzazioni. L’elenco completo è reperibile al link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.