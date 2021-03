Axa Investment Managers, crescita robusta nel 2020

Axa Investment Managers ha reso noti i positivi risultati 2020. I ricavi sono saliti del 4% a 1.294 milioni di euro grazie all’aumento delle commissioni di gestione. Il patrimonio gestito, a 858 miliardi di euro, risulta in aumento di 57 miliardi rispetto alla fine del 2019. La divisione Alternativi ha continuato a crescere dal punto di vista commerciale, con 14,6 miliardi di euro di capitali raccolti e 159 miliardi di euro di patrimonio in gestione. La divisione degli investimenti Core ha continuato a crescere, con 17 miliardi di euro di capitali raccolti e 559 miliardi di euro di patrimonio in gestione. Gli investimenti responsabili sono al centro di tutte le attività, il 5% delle commissioni dei fondi a impatto sociale è stato donato a diverse organizzazioni di beneficenza per l’educazione, la biodiversità, il clima e la salute.

Il commento di Marco Morelli, presidente esecutivo di AXA IM

“AXA IM ha riportato risultati eccellenti nel 2020, in un anno che è stato veramente difficile ed eccezionale per il settore, le imprese e i singoli cittadini. Il nostro approccio globale e diversificato basato su convinzioni solide è stato fondamentale per superare le incertezze del mercato. Abbiamo conseguito un ottimo risultato operativo grazie a AXA IM Alts e AXA IM Core in tutti i segmenti della clientela, con un aumento complessivo degli utili sottostanti del 6%.

La nostra nuova struttura organizzativa e le iniziative commerciali mirate stanno dando i loro frutti, e questo si riflette nell’aumento dei ricavi del 4%, con tutte le divisioni della società in crescita.

Il patrimonio in gestione è in forte aumento e ha raggiunto la cifra record di 858 miliardi di euro, toccando per la prima volta la soglia dei mille miliardi di dollari. Tale risultato è attribuibile principalmente alle dinamiche di vendita che hanno prodotto una raccolta netta molto positiva, anche da terze parti,” ha dichiarato Marco Morelli, Presidente esecutivo di AXA IM.

“In uno scenario così delicato, gli investimenti responsabili sono diventati sempre più prioritari nella nostra attività. Ci impegniamo incessantemente in questo ambito per aiutare i nostri clienti, i nostri collaboratori e il mondo intero a prosperare attraverso gli investimenti che gestiamo e l’influenza che possiamo avere come investitori. I cambiamenti climatici, in particolare, ci hanno impegnati nel corso del 2020.

Inoltre, le partnership come quella con la fondazione Access to Medicine sono cruciali per combattere le crisi sanitarie in tutto il mondo. Crediamo fermamente che gli investimenti a impatto sociale possano contribuire a un cambiamento positivo e nel lungo periodo. Nell’ambito dell’impegno preso, abbiamo donato a organizzazioni di beneficenza il 5% delle commissioni dei nostri fondi a impatto sociale. Siamo inoltre molto orgogliosi di annunciare la collaborazione con diverse ONG e fondazioni che promuovono progetti nell’ambito dell’educazione, della biodiversità e del clima, e della salute.

L’anno trascorso ha messo in evidenza l’importanza di una gestione attiva nei mercati volatili; è stato un anno di ottimi risultati a tutti i livelli della nostra attività. Abbiamo confermato l’impegno con i clienti, intrapreso nuove attività, lanciato nuovi prodotti, assunto e promosso collaboratori di talento. Vorrei ringraziare tutti i colleghi che hanno lavorato sodo per conseguire questi risultati, e anche i nostri clienti per la loro preziosa fiducia. Sono convinto che le iniziative che abbiamo intrapreso continueranno a sostenere la crescita futura.” ha aggiunto Marco Morelli.