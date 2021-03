Carmignac, “Una ripresa a macchia di leopardo favorisce la gestione attiva del risparmio”

Nonostante l’ottimismo innescato dal rilascio dei vaccini contro il Covid-19 e dalle misure adottate alla fine dello scorso anno per rilanciare l’economia globale, il 2021 potrebbe tuttavia mostrarsi molto più turbolento di quanto previsto dagli strategist. Come spiega il team di analisi di Carmignac, quest’anno l’economia globale dovrebbe riprendersi in modo significativo, dopo il calo del 4,4% riportato nel 2020. Tuttavia questo rimbalzo non sarà affatto omogeneo. “L’inizio dell’anno dovrebbe essere altalenante in Europa a causa delle restrizioni sanitarie, che potrebbero continuare prima che la ripresa economica possa registrare un’accelerazione nel secondo e terzo trimestre - spiegano gli analisti - La crescita dovrebbe invece essere molto più lineare in Cina, vicina all’8%, e particolarmente forte negli Stati Uniti d'America”.

Gli investitori hanno comunque già ampiamente scontato il miglioramento della situazione economica nel corso degli ultimi mesi, con i mercati finanziari che hanno registrato una ripresa dalla fine dello scorso anno. Nel quarto trimestre del 2020 il valore delle 600 maggiori società europee quotate in Borsa è infatti aumentato del 10,5%, dopo essere crollato del 13% durante i primi nove mesi dell’anno. Dal 1° gennaio si sono ancora apprezzate del 3% (dato all'11 febbraio), in un contesto di aspettativa di ripresa economica. «Il 2021 sarà contrassegnato dalla ripresa economica post Covid e dal protrarsi di importanti misure di sostegno economico – conferma David Older, responsabile del azionario globale di Carmignac - Ma i mercati hanno già scontato questo scenario e le valutazioni del mercato azionario restano elevate, e sarà necessario dimostrare flessibilità anche nel 2021».

Secondo Older è quindi necessario restare all’erta in un contesto che rimane complesso. La prospettiva di normalizzazione potrebbe infatti alimentare un aumento dei tassi d’interesse, mantenuti artificiosamente a livelli molto bassi dalle autorità per sostenere l’economia. Ora, non solo il rialzo dei tassi inciderebbe negativamente sulle quotazioni azionarie, qualora dovesse essere eccessivo, ma non è neanche certo che al momento l’economia globale possa tornare alla normalità senza misure di sostegno. In un simile contesto, la capacità di gestire attivamente gli investimenti e i rischi continuerà a giocare un ruolo cruciale nella gestione del risparmio. “La complessità genera anche opportunità”, è il commento di Didier Saint-Georges, membro del Comitato di Investimento Strategico di Carmignac. Che conclude: “La complessità non è necessariamente una cattiva notizia se ci si avvale di una gestione sufficientemente attiva come è stata quella del 2020. Sicuramente bisogna giocare d’anticipo, ma anche essere in grado di gestire gli imprevisti”.